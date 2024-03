Atac în Rusia! Conform informațiilor difuzate de canalele rusești de pe platforma Telegram, a avut loc un atac cu drone asupra regiunii Domodedovo din apropierea Moscovei. În urma acestuia, a izbucnit incendiu.

Potrivit presei ruse, au fost impuse restricții privind sosirea și plecarea aeronavelor pe aeroporturile Domodedovo, Vnukovo și Jukovski din motive de securitate.

Aeroportul Internațional Domodedovo este situat în apropierea orașului Domodedovo, în regiunea Moscova, Rusia. Mai exact, se află la aproximativ 42 de kilometri sud-sud-est de centrul Moscovei.

Aeroportul Domodedovo este cel mai aglomerat aeroport din Rusia, atât în ceea ce privește traficul de pasageri, cât și traficul de mărfuri. În 2010, aeroportul a înregistrat un număr de 22,25 milioane de pasageri. Așadar, a înregistrat o creștere cu 19,2% față de anul anterior (2009).

Russian Telegram channels report a drone attack on Domodedovo, Moscow region, last night. Allegedly, a fire broke out.

At Domodedovo, Vnukovo and Zhukovsky airports, restrictions on aircraft arrivals and departures have been imposed for security reasons, according to Russian… pic.twitter.com/OpPAIit6Zc

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 17, 2024