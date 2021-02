Atac extrem de dur la adresa ministrului Justiţiei, Stelian Ion! Asociaţiile de magistraţi îl pun la zid pe acesta din cauza faptului că vrea să desfiinţeze SIIJ.

Asociaţiile de magistraţi, atac la Stelian Ion

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, este atacat extrem de dur pentru că vrea să desfiinţeze SIIJ. AMR, UNJR, AJADO si APR îl atacă pe ministrului Justitiei.

Asociaţiile de magistraţi spun că încăpăţânarea acestuia ar fi una de natura securista, gandita doar sa duca la un razboi de uzura cu o parte din sistemul judiciar.

„Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR), Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR) condamna presiunile exercitate de ministrul justitiei, Stelian Ion, asupra justitiei

Contrar avizului negativ primit de la CSM in data de 11.02.2021, pe proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ, ministrul justitiei, Stelian Ion, a declarat intr-o conferinta de presa, a doua zi, in data de 12.02.2021, ca va ‘merge mai departe’ cu proiectul, deoarece desfiintarea SIIJ e inclusa in programul de guvernare. Insistenta ministrului justitiei de a solicita in continuare desfiintarea SIIJ este dovada clara ca doreste preluarea controlului politic asupra justitiei si santajarea magistratilor cu dosare penale, astfel cum s-a intamplat anterior infiintarii SIIJ.

Plenul CSM a avizat negativ, in data de 11.02.2021, proiectul Ministerului Justitiei privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor (SIIJ), CSM apreciind ca revenirea dosarelor in care sunt cercetati magistrati in competenta DNA ‘este inacceptabila’ in lipsa unor garantii similare celor existente in dispozitiile actuale, cu privire la independenta magistratilor – componenta esentiala a statului de drept. Acest aviz survine dupa ce anterior, in luna mai 2020, CSM avizase negativ un alt proiect legislativ avand acelasi obiect si, deci acelasi scop. Solicitarea, de catre ministrul justitiei, a unor avize repetate pentru desfiintarea SIIJ este o tactica de uzura, de inspiratie securista, conform careia se repeta aceeasi cerere sub diferite pretexte pana cand se obtine rezultatul urmarit.

Presedintele ICCJ si judecatori membri alesi ai CSM au argumentat clar si concret ca desfiintarea acestei structuri de parchet, fara a fi inlocuita cu o formula care sa asigure garantii cel putin egale, pentru prezervarea independentei magistratilor, reprezinta un pericol real si grav pentru independenta justitiei ca serviciu public, propunerea de lege in acest sens fiind, asadar, inacceptabila.

Pe data de 12.02.2021, ministrul justitiei a sustinut o conferinta de presa, afirmand, cu ignorarea avizului negativ al Plenului CSM, ca a decis trimiterea catre Guvern a proiectului, in vederea sesizarii Parlamentului cu adoptarea lui.

Reiteram ca SIIJ este singura structura de parchet aflata complet in afara oricarui control politic, in conditiile in care conducerea si procurorii acestei structuri sunt numiti exclusiv de CSM, pe o perioada determinata, in conditii transparente, din randul procurorilor cu vechime de minim 18 ani, cu garantii solide de profesionalism. De asemenea, competenta revocarii procurorilor SIIJ, din functii de conducere si de executie, revine tot CSM. In acest context, intentia si declaratiile ministrului justitiei reprezinta o sfidare atat a avizului negativ al CSM, cat si a opinilor argumentate ale membrilor acestuia, care s-au declarat ferm impotriva desfiintarii SIIJ, fara reglementarea concomitenta a unor garantii substantiale, similare celor deja existente in forma in vigoare a legii, cu privire la independenta magistratilor.

Argumentam punctual motivele pentru care sustinerile ministrului, din conferinta de presa, sunt eronate si manipulatorii.

1. Cu privire la efectul avizului negativ al CSM, ministrul justitiei a sustinut ca ‘avizul CSM este unul consultativ’, prin urmare acesta nu conteaza.

Declaratia este diametral opusa celei din data de 5.01.2021, cand acelasi ministru, Stelian Ion, a declarat cu privire la numirea procurorilor de rang inalt:

‘Ma intereseaza ca CSM sa aiba un drept de veto fata de propunerile ministrului. (…) Ministrul sa faca propunerea, CSM sa aiba un aviz obligatoriu de care ministrul sa tina cont’ (interviu publicat de hotnews).

Fata de aceste opinii vadit contrare, emise la interval scurt, de o luna, ministrul justitiei demonstreaza ca foloseste subiectul justitiei doar in scop electoral si psecropagandistic, iar nu pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

2. Ministrul justitiei a sustinut in conferinta de presa ca ‘este important sa readucem normalitatea in sistemul de justitie’.

‘Normalitatea’ la care ministrul justitiei vrea sa reintoarca justitia este aceea in care DNA a cercetat penal si a supravegheat sute de judecatori si procurori, cu sprijinul SRI, pe perioade indelungate de timp, uneori ani de zile, pentru ca in final sa se dispuna clasarea cauzelor, astfel cum rezulta din Hotararea Plenului CSM 225/2019, respectiv achitarea definitiva a magistrarilor urmariti, dupa ce viata lor privata si imaginea lor au fost facute praf, cu incalcarea drepturilor consacrate si garantate de CEDO.

‘Normalitatea’ la care ministrul cere sa se revina este aceea in care judecatori si procurori au fost chemati de procurorii DNA si obligati sa isi justifice, in fata acestora, hotararile pe care le-au dat. Aceste practici sunt acum publice si au generat ample reactii si dezbateri publice.

‘Normalitatea’ este, pentru ministrul justitiei, aceea in care, pe parcursul solutionarii unui dosar in care DNA este parte, judecatorul cauzei sa poata fi citat la DNA in diferite calitati procesuale, cu scopul evident de a-l intimida.

‘Normalitate’ pentru ministru este ca DNA sa solicite trimiterea dosarelor unui judecator la DNA pentru a le verifica, adica pentru a ‘verifica’ masurile si hotararile date in aceste dosare, astfel cum s-a intamplat in cazul celor 4 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in care DNA a solicitat si verificat 2.166 de hotarari (!!) si a audiat 15 martori, judecatori ai instantei supreme, dupa cum reiese din Sentinta penala nr. 1055/29.11.2016 pronuntata de ICCJ-Sectia Penala, in dosarul nr. 2820/1/2016, ramasa definitiva.

‘Normalitate’ este pentru ministrul justitiei ca procurorii DNA sa faca dosare penale unor judecatori avand ca scop sa ‘bage frica’ in colegii lor, astfel cum rezulta din inregistrarea procurorilor de la DNA Oradea din anul 2018.

Cele de mai sus sunt doar cateva exemple privind abuzurile comise de procurorii DNA contra magistratilor, abuzuri invocate de judecatori, membri ai CSM, pe care, insa, minstrul justitiei le ignora, ca si cand nu ar exista. Dar, aceasta atitudine de intoarcere a spatelui unor evidente, constatate punctual si sustinute pe baza documentelor (inclusiv hotarari definitive), privind presiunile asupra magistratilor si deturnarea scopului anchetelor penale, nu face ca aceste abuzuri sa dispara, ci doar arata dezinteresul ministrului justitiei pentru reala aparare a independentei justitiei, ce constituie unul dintre pilonii statului de drept, statornicit prin documente europene si nationale, in interesul cetateanului.

3. Cu privire la sustinerea potrivit careia ‘Desfiintarera SIIJ este in programul de guvernare’.

Folosirea acestui argument nu face decat sa confirme ca tema justitiei este una exploatata intens electoral, o arma ‘utila’ in bataliile politice, fara a exista, insa, vreo intentie de a analiza problemele reale (destule si urgente!) cu care se confrunta sistemul judiciar si de a veni cu solutii la acestea.

Asa cum sustine nonsalant ministrul justitiei, programul de guvernare, program eminamente politic, prevaleaza in mod absolut asupra argumentelor ce stau la baza hotararilor CSM, singurul organism indrituit constitutional sa garanteze independenta justitiei. Sfidarea avizului CSM demonstreaza, inca o data, determinarea ministrului Stelian Ion de a controla politic justitia.

4. Cu privire la afirmatia ministrului vizand intentia unor membri CSM de a fi reglementata o ‘superimunitate’

Aceasta este o falsa problema, sustinuta tot in scop pur politic, de vreme ce nu exista o atare superimunitate reglementata in legile in vigoare si nimeni din sistemul judiciar nu a solicitat-o si nu o sustine. Termenul in sine este unul non-juridic, folosit si in trecut, in scop vadit manipulator.

Subscrisele asociatii, am sustinut constant ca judecatorii si procurorii nu sunt mai presus de lege si cand gresesc trebuie sa raspunda penal, disciplinar, civil. Atat subscrisele asociatii, cat si CSM am solicitat, insa, puterii executive si celei legislative sa garanteze judecatorilor si procurorilor ca nu pot fi expusi niciunei presiuni sau influente, din interiorul sau exteriorul sistemului, atunci cand iau o decizie. Garantia ceruta este aceea ca magistratii sa isi exercite functia independent, nu sub spectrul unor dosare penale, in cazul in care solutia pronuntata nemultumeste parchetul. Spunem din nou ceea ce am afirmat de foarte multe ori, si anume ca aceasta independenta nu este nici conceputa, nici ceruta ca privilegiu al magistratilor, ci ca garantie a unei justitii nesupuse presiunilor de orice fel.

Prin raportare la argumentele anterior expuse, rezulta, din cele afirmate de ministrul justitiei, ca o justitie timorata, hartuita si controlata este o justitie ‘normala’, iar o justitie in care judecatorii si procurorii cer garantii de impartialitate si independenta, in acord deplin cu documentele europene, este o justitie anormala, care solicita beneficii nemeritate, o asa-numita ‘superimunitate’.

Declaratiile ministrului ii sfideaza nu doar pe magistrati, ci mai ales pe cetatenii in folosul carora justitia exista.

5. Cu privire la declaratia ministrului potrivit caruia acesta ‘are incredere in DNA’ si ca DNA a fost intens si nedrept atacata in ultimii ani

Increderea este o chestiune de perceptie personala, care nu are valoarea unui argument in fata cetatenilor, in lipsa unor fapte si analize concrete pe care increderea celui care o transmite se intemeiaza. Or, exista acum numeroase marturii publice si documentate despre modalitatea abuziva in care DNA si-a derulat anchetele penale in perioada triumfalista a institutiei. Hotararea Plenului CSM nr. 225/2019 prezinta in cifre seci, stastistice, abuzurile de neadmis comise DNA in contra judecatorilor si procurorilor. Dar in spatele acestor cifre se ascund tracasari, presiuni, temeri care nu constituie decat elemente menite sa subrezeasca independenta justitiei, ca serviciu public.

Pentru toate abuzurile documentate impotriva magistratilor si a cetatenilor, DNA nu si-a asumat niciodata vreo raspundere. Dimpotriva, dupa perioada bilanturilor triumfaliste – in care numai judecatorii erau vinovati pentru orice hotarare de achitare, in care se facea parada catuselor in mass-media, inainte ca dosarele sa ajunga pe rolul instantelor –, a urmat perioada batistei pe tambal, iar acum suntem in epoca victimizarii. Dupa ce a refuzat sa isi faca o analiza onesta si obiectiva a activitatii pentru a evita pe viitor greselile trecutului, DNA se prezinta acum ca o institutie imaculata, fara trecut, care lupta eroic impotriva coruptiei. A nu vorbi niciodata despre erorile DNA ori a considera orice critica la adresa DNA ca un atac de rea-credinta este nu doar un reflex totalitar, ci si o actiune care slabeste, in final, increderea cetatenilor in DNA si in justitie.

Pe de alta parte, in conferinta de presa ministrul a spus ca are incredere in DNA si DIICOT, fara ca macar sa mentioneze celelalte parchete, acelea care, intr-o covarsitoare majoritate, cu discretie si profesionalism, asigura ordinea de drept in Romania. Este inadmisibil ca toti ceilalti procurori (in afara celor din cele doua structuri speciale) sa fie tratati ‘in plan secund’, fara ca activitatea lor sa fie evidentiata cel putin in aceeasi masura, si fara ca acela ce detine portofoliul de ministru sa spuna clar si raspicat ca acesti procurori au dus greul in lupta cu infractionalitatea si sa le recunoasca public meritele. Nu exista parchete ‘vedete’, nici din perspectiva pozitiei constitutionale si legale, nici prin prisma activitatii desfasurate ori a increderii ce trebuie exprimata public, iar ministrul justitiei ar trebui sa cunoasca aceasta realitate.

6. Ministrul a mentionat ca ‘justitia este pentru oameni, pentru justitiabili’

Declaratia ministrului este una pur politicianista, proiectul acestuia de desfiintare a SIIJ periclitand independenta magistratilor, singura garantie reala si efectiva a unei justitii ‘pentru oameni, pentru justitiabili’. Doar judecatori liberi, netimorati, feriti de orice presiuni exterioare asigura o judecata corecta, in interesul cetateanului. Orice cetatean trebuie sa stie ca atunci cand iau decizii, judecatorii nu actioneaza din teama, astfel cum afirma presedinta Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni si presedintele Asociatiei Internationale a Judecatorilor, in luna ianuarie a acestui an. Tocmai de aceea, clasa politica are indatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzatoare de asigurare reala a independentei judecatorilor, fara de care nu se poate concepe existenta statului de drept, prevazut de art.1 alin. (3) din Constitutie.

‘Normalitatea’ invocata repetat de ministru in conferinta de presa, daca se va reveni la ea, nu este in interesul justitiabilului, ci dimpotriva, ii incalca acestuia accesul la o justitie dreapta. Asadar, revenirea anchetelor penale privindu-i pe magistrati la DNA, in lipsa unor garantii substantiale, similare celor existente in formula actuala, nu este de natura sa inlature riscul de a se comite abuzuri precum cele dovedite, contra magistratilor, si nu este in niciun caz in interesul cetatenilor la care minstrul face demagogic trimitere.

Subscrisele asociatii condamna public demagogia ministrului justitiei si intentia acestuia de preluare politica a controlului asupra justitiei, motiv pentru care vom intreprinde toate demersurile necesare pentru a intari independenta justitiei si a oferi garantii cetatenilor ca vor fi judecati de judecatori independenti, ce sunt feriti de santajul cu dosare penale”, spun cei din asociaţiile de magistraţi, într-un comunicat de presă comun.