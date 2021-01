Ministrul Justiției, Stelian Ion, a afirmat, joi seară, că nu are o “fixaţie” în legătură cu desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), adăugând că nu va face un “titlul de glorie” pe această temă.

“Să ştiţi că nu am făcut şi nu voi face un titlu de glorie şi nu am o fixaţie pe această idee. Nu este nici măcar o surpriză (…), încă de la înfiinţarea ei am criticat această înfiinţare. Înfiinţarea ei a avut loc într-o perioadă în care legile justiţiei şi legislaţia penală, de procedură penală erau duse într-o zonă în care ar fi favorizat infracţionalitatea şi presiunea pe justiţie.

Spre exemplu, legile justiţiei au fost modificate, nu atât de mult cât s-ar fi vrut, dar au apucat să facă nişte modificări nocive, în opinia mea, şi parţial, pentru că nu s-a reuşit modificarea Codului penal şi de procedură penală”, a declarat ministrul Justiției, într-o emisiune la TVR, întrebat despre desfiinţarea SIIJ.

Desființarea SIIJ ar putea fi făcută până la finele lunii februarie

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, un memorandum care prevede, printre altele, ca până la finalul lunii februarie să fie adoptat de către Executiv proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

“Ne-am asumat, în programul de guvernare, îndeplinirea acestor criterii esenţiale pentru statul de drept din România. Ulterior, finalizarea MCV va veni ca o consecinţă a eforturilor noastre concretizate. A sosit acum momentul de a repara tot ceea ce s-a stricat în ultimii ani, de a pune Justiţia pe drumul cel bun şi de a consolida statul de drept şi democraţia din România”, spunea Stelian Ion, într-un comunicat al Ministerului Justiției.

Conform MJ, memorandumul are tema ‘Demersuri prioritare necesare pentru finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) – legislaţia în domeniul justiţiei’ şi prevede calendarul pentru adoptarea de către Executiv a proiectelor de interes pentru sistemul judiciar.

Astfel, arăta sursa citată, în document se prevede aprobarea, cu prioritate, în Guvern, până la sfârşitul lunii februarie 2021, a proiectului de lege de desfiinţare a SIIJ şi transmiterea acestuia spre adoptare, în procedură de urgenţă, de către Parlament.

