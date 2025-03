Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni că România beneficiază de aprecierea Comisiei Europene și a partenerilor din Uniunea Europeană pentru progresele înregistrate în sistemul judiciar. Acesta a subliniat că justiția din România este funcțională, imparțială, independentă și obiectivă, iar evaluările recente confirmă această realitate.

Într-un interviu acordat postului Prima News, ministrul Justiției a afirmat că România a făcut progrese semnificative în ultimii ani în domeniul justiției, iar acest lucru este recunoscut la nivel european.

„Ceea ce s-a întâmplat cu justiţia românească este un aspect îmbucurător şi este şi o chestiune de a ne reaminti progresele semnificative pe care le-am făcut de-a lungul anilor. În momentul de faţă, România are o justiţie funcţională, o justiţie independentă, o justiţie care este apreciată şi în profil European”, a spus ministrul Justiţiei.

După încheierea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), țara noastră este acum evaluată printr-un mecanism privind statul de drept, care analizează sistemele juridice din toate statele membre ale Uniunii Europene.

Radu Marinescu a menționat că România a fost evaluată și anul trecut, iar Comisia Europeană a formulat anumite recomandări. Autoritățile române au analizat aceste sugestii și au prezentat stadiul reformelor implementate în sistemul judiciar.

„În cadrul acestui mecanism, a existat o evaluare şi anul trecut. Au fost anumite aspecte pe care Comisia le-a recomandat şi asupra cărora am purtat discuţii. (…) Am parcurs toate recomandările care ne-au fost făcute şi am trecut în revistă care este stadiul reformelor şi evoluţiei în sistemul juridiciar în România”, a completat ministrul Radu Marinescu.