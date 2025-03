UE a dat ordin. Ce se întâmplă cu mașinile vechi. Toate țările, inclusiv România, trebuie să aplice

SURSA FOTO: Dreamstime

Tranziția către emisii zero. Într-un nou plan de acțiune pentru stimularea industriei auto din Europa, Comisia Europeană s-a angajat să sprijine producția de baterii pentru vehicule electrice. In plus, Bruxelles-ul a oferit mai multă flexibilitate pentru îndeplinirea obiectivelor de CO₂ din acest an.