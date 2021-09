Ascensiunea populiștilor. Sunt în creștere pe tot globul

Scrutinul de luni din Norvegia inaugurează o serie de alegeri care vor avea loc pe tot globul în următoarele două luni și care ne vor spune mult despre cum se prezintă opinia publică după un an și jumătate de pandemie, scrie Henry Olsen într-un articol de opinie realizat pentru The Washington Post. Deși fiecare țară are particularitățile ei, tiparul e deja clar: dreapta tradițională e în declin, iar extrema stângă și populismul sunt în ascensiune.