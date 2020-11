Aroganța supremă! Țiriac a surprins pe toată lumea. Ce a spus miliardarul român

Ion Țiriac surprinde pe toată lumea, la fiecare apariție, cu dezvăluirile sale. Una dintre devăluirile miliardarului a uimit însă și mai mult. Acesta a avut un dialog spumos, în trecut, cu Ovidiu Ioanițoaia, în cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu.

Țiriac a surprins pe toată lumea

Miliardarul a oferit un răspuns uluitor la întrebarea lui Ioanițoaia. Jurnalistul l-a întrebat pe Țiriac dacă este zgârcit, acesta fiind unul dintre zvonurile care circulă despre magnat. Țiriac a respins total această idee și a venit cu dezvăluiri clare.

Țiriac vorbit despre operele sale de caritate și a oferit doar două exemple elocvente. Oferă de 25 de ani, unui orfelinat de copii, 600 de mii de euro pe an. Mai mult, Țiriac mai oferă alte 700.000 de euro unui azil de bătrâni. Totuși, miliardarul susține că nu mai are bani, toată averea sa fiind donată fundației.

Când s-a referit la colecția sa de avioane, Țiriac a oferit momentul zilei. Spune că atunci când nu are doi piloți la dispoziție, chiar el este cel care conduce avionul. Momentul fabulos a fost atunci când l-a corectat pe Ioanițoaia și i-a spus acestuia că nu are un singur avion ci mai multe.

„Fundația îmi plătește și benzina la avion. Pilotez, pentru că n-am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot să fie alții, eu sunt comandant, stau în stânga! Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul înseamnă că nu-l merită”, a spus Ion Țiriac, în cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu, de pe gsp.ro.