Ion Țiriac aruncă bomba despre COVID-19. Salvarea vine de la Putin este părerea miliardarului român, care se pronunță pentru a doua oară pentru importul vaccinului rusesc în România. Declarațiile lui vin în contextul în care vaccinul anticovid produs în Rusia este privit cu mare suspiciune de comunitatea științifică din lume.

Ion Țiriac susţine că o criză economică ar fi mult mai gravă decât pandemia de covid-19.

„Toată lumea ha, ha, ha, hi, hi, hi, cu vaccinul rusesc. Nu, nene! Mâine dimineață, dacă mi-l dau, eu îl iau! Nu mai aștept să-l am pe ăla chinez, american, tătăresc sau românesc. Ăla care a dat vaccinul și pare că e în regulă, sprijiniți-l să facă pentru întreg globul! Unde suntem? Suntem acum într-o ciorbă cu toții. Venind înapoi la situația de astăzi, ce facem? După părerea mea, e corect să încerci să trăiești cu problema pe care o ai. Dacă nu … în 6 luni, fiule, o să avem niște huliganisme și niște lupte exact cum spun ăștia că așteaptă un război civil în Statele Unite. Ferească Dumnezeu să vină, dar când nu mai ai apă, când nu mai ai papa și nu știu ce, treburile ies din contextul normal”, a declarat Ion Țiriac pentru GSP.

Ion Ţiriac este de părere că Vladimir Putin va pune capăt pandemiei. „Eu cred foarte mult în vaccinul ăla rusesc!”

Vladimir Putin a dat peste cap toate calculele când a anunțat că au dezvoltat un vaccin împotriva Covid-19. Experți occidentali nu s-au declafrat însă entuziaști, avertizând împotriva folosirii sale înainte de parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de testare și reglementare aprobate la nivel internațional. Afaceristul Ion Țiriac are însă un cu totul alt punct de vedere.

Ion Țiriac, care este și președinte al Federației Române de Tenis, spune că el crede în vaccinul lui Putin și că așteaptă să vadă ce urmează să se întâmple.

„Eu cred foarte mult în vaccinul ăla rusesc. Nu sunt membru al niciunui partid, chiar dacă nimeni nu crede asta. Nici nu împart lucrurile în ruși, americani sau chinezi. Dacă au lucrat la acel vaccin și există, aș vrea să-l văd pe ăla căruia tatăl i-a murit, iar maică-sa îi e în spital, și nu îl ia.