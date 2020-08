Ion Țiriac trage din nou semnalul de alarmă cu privire la problemele din sportul românesc. Federația Română de tenis nu a primit timp de trei ani finanțare de la bugetul de stat, iar campionii practic apar doar datorită unor sacrificii personale. Nu există niciun fel de susținere de la stat.

Atacul lui Ion Țiriac

”Să sperăm că acest Guvern își va aduce aminte de federația asta care a trăit de pe o zi pe alta, ea fiind singura federație care a fost într-o semifinală de Campionat Mondial, adică în 2019 în FED Cup.

Dacă oamenii ăștia nu execută câteva centre naționale în diverse colțuri ale țării și nu adoptă acești mii și mii de copii, atunci, numai cu talent, noi dispărem! Năstase, Halep, Ruzici, Tecău nu se cumpără de la supermarket. Se nasc, dar se nasc cu niște sacrificii ale părinților”, a spus Țiriac pentru Gsp.

Ministerul Tineretului și Sportului a refuzat să finanțeze Federația de Tenis și s-a ales cu un proces, pe care acum l-a pierdut, prilej cu care Ion Țiriac a ieșit din nou la atac.

Prin Decizia civilă nr. 2979/30.06.2020, a cărei motivare a fost comunicată, Înalta Curte de Casație și Justiție a României s-a pronunțat asupra nelegalității temeiului pentru care MTS a refuzat finanțarea Federației Române de Tenis.

Ce spune Țiriac despre Simona Halep

„Trebuie să spun bravo! I-am și spus bravo! Nu a jucat nici pe departe cel mai bun tenis, dar, la fel ca întotdeauna la ea, capul e mai tare decât picioarele. A stat acolo și a câștigat un titlu. Ea n-a jucat extraordinar la Praga, dar Halep e Halep, n-ai ce să-i faci”, a spus Țiriac despre câștigarea turneului de la Praga.

Halep îl consideră un inamic

„Era ridicol să spui că merge să se antreneze 3-5 zile la US Open, apoi să revină din nou pe zgură. Tot programul la tenis s-a bulversat. Foarte rar o sfătuiesc pe Halep. Eu îi spun ce face și, în special, ce nu face. Eu nu cred că Halep mă consideră un fan de-ai ei. Halep mă consideră un inamic. O întreb: «De ce nu mi-ai dat telefon după ce ai terminat?». Iar ea îmi spune: «Domnule Țiriac, îmi era teamă să nu mă bateți prin telefon!». Încă un turneu de pregătire i-ar fi făcut tare bine, mai avea nevoie de câteva meciuri. Halep are șanse oricând, oriunde, oricum. Nu știu unde s-o trimit să mai joace un turneu. La Roma, ea deja va intra în fricțiuni cu cele mai bune. Ei îi trebuie meciuri în care să învârtească mingea, iar când greșește, să știe de ce greșește.