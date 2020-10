Partida Barcelona – Real Madrid programată în acest week-end este întâlnirea oficială cu numărul 245 dintre cele două echipe. Statistica ne arată egalitate absolută, fiecare echipă având câte 96 de victorii, restul meciurilor fiind terminate ca remiză. Primul El Clasico s-a jucat pe data de 19 mai 1902, iar rivalitatea dintre formații a tot crescut de-a lungul timpului. Dincolo de fotbal, fiecare dintre cele două echipe reprezintă câte o provincie a Spaniei, cu idei diferite despre administrare – Real este echipa din capitala Madrid, iar Barcelona reprezintă regiunea Catalonia. Orice victorie este nu doar una pentru puncte, ci mai ales una de orgoliu, de onorare a blazonului.

Echipele probabile:

FC Barcelona: Neto – Sergi Roberto, Clement Lenglet, Gerard Pique, Sergino Dest – Frenkie de Jong, Sergio Busquets -Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Ansu Fati – Lionel Messi.

Real Madrid: Thibaut Courtois – Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo – Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric – Marco Asensio, Karim Benzema, Vinicius Junior.

Analizand oferta de pariuri online pentru El Clasico de la Unibet, am gasit cateva variate interesante:

1 . Leo Messi să marcheze oricând – cotă 2.07 la Unibet

Cel mai bun marcator din istoria El Clasico (26 de goluri) ar putea puncta din nou sâmbătă pentru echipa sa. El nu a marcat în ultimele 3 meciuri de campionat contra celor de la Real Madrid, deci am putea spune că ar fi timpul să o facă, ținând cont de spiritul său ofensiv și de problemele în defensivă ale adversarilor.

Un gol marcat de Leo Messi i-ar oferi acestuia o revenire la forma care l-a consacrat, iar cota este 2.07 în oferta agenției Unibet. Evident, Messi este favorit să marcheze în FC Barcelona – Real Madrid, dar cota este foarte generoasă.

2 . Barcelona să câștige prima repriză (returnare miză la scor egal) – cotă 1.56 în oferta Unibet

Condiții speciale are la Unibet pariul pe faptul că FC Barcelona ar câștiga prima repriză: dacă scorul va fi egal, miza este returnată. Cota este în plus foarte bună pentru un scenariu cu mari șanse de reușită – cotă 1.56. Să nu uităm că Real Madrid vine după 2 înfrângeri consecutive, ambele cu echipe inferioare valoric. În plus, în meciul din Champions League contra celor de la Șahtior Donețk, madrilenii au avut o primă repriză de coșmar, fiind conduși la pauză cu 3-0 pe teren propriu.

FC Barcelona joacă de obicei foarte bine în prima repriză, începe meciurile în forță. Așa s-a întâmplat în partida cu Villarreal în La Liga, când a marcat de patru ori în prima repriză. Mai mult decât atât, catalanii au înscris în prima jumătate a ultimelor patru meciuri disputate.

3 . Ambele formații marchează – cotă 1.58 oferită de Unibet

Pe Camp Nou sunt șanse mari să vedem goluri la ambele porți, dintr-o serie de motive. În primul rând, va fi un meci încins, cu două formații ce nu sunt în formă destul de bună și care au nevoie mare de victorie – pentru puncte, pentru palmares, pentru moral, pentru suporteri. Spirit ofensiv există din plin în ambele tabere, dar sunt ceva probleme de lot și defensiva nu pare punct forte, mai ales la Real Madrid. Există jucători care își doresc să impresioneze personal, să revină după o perioadă mai slabă, iar a marca este modalitatea perfectă să o facă.

Din punct de vedere statistic, argumente în favoarea pariului pe „ambele marchează” (cotă 1.58 la Unibet) ar fi faptul că FC Barcelona are o serie de 21 de meciuri la rând în care a înscris pe Camp Nou, iar Real Madrid a punctat în 9 din ultimele 10 deplasări făcute pe terenul catalanilor.