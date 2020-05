Medicul Adina Alberts povestește pe pagina sa de socializare de o întâlnire mai puțin plăcută pe care a avut cu un tânăr polițist de la rutieră. Medicul nu contestă faptul că a greșit și a depășit limita de viteză, ci povestește despre atitudinea ironică a agentului.

Iar ironia nu se referă la greșeala din trafic a Adinei Alberts, ci la faptul că medicul face voluntariat deși are o mașină scumpă.

Iată ce scrie Adina Alberts pe pagina sa de socializare:

”Până la Dumnezeu te mănâncă … politiștii români! Unii…

De când s-a decretat Ordonanța militară, prima persoană care mi-a ieșit în cale pe șosea, aproape zi de zi, a fost un polițist rutier care-mi cerea declarația pe propria răspundere. Astăzi am făcut o greșeală și am călcat puțin mai tare accelerația. Era restricție de 50 km pe oră, și eu n-o zărisem, deși fac același drum, zilnic. Mea culpa!

Un agent abia ieșit de pe băncile școlii, cu o atitudine ușor exagerată pentru statutul său și fără să se prezinte, mi-a cerut actele. Am început să i le livrez, unul câte unul, pentru că nu le aveam pe toate într-un singur loc. Nerăbdător fiind, junele a început să mă apostrofeze și să mă preseze să-i dau mai repede documentele, deși era o problemă de câteva zeci de secunde. Mă privea ca și cum sunt un delicvent. Cel puțin asta a fost percepția mea și, în consecință, l-am informat pe polițistul de la Rutieră că sunt medic și mă duc spre o acțiune de voluntariat, la care întârziasem – acesta fiind motivul pentru care am ciupit accelerația. Reacția ironică a agentului m-a lăsat cu gura căscată: „Pff! Cu mașina asta faceți voluntariat?!”

Am rămas fără replică deși, credeți-mă, aș fi avut multe să-i spun atât despre mașina care este muncită , cât și despre ce înseamnă voluntariat. Am cerut în schimb, fără niciun alt comentariu, să facă schimb cu un coleg cu mai multă experiență, iar acesta a plecat de la mașină țipând ironic și amuzându-se „Hai, mă, tu, colegu’! Ca doamna doctor să vorbească cu un coleg mai în vârstă!”.

Da, a ajuns de bășcălie să fii medic sau voluntar în România! Oare nu e mai „tragi-comic” să fii polițist și să te vezi erou, în timp ce inunzi cu amenzi URIAȘE țara, aflată la un pas de marea recesiune?

Domnule polițist! Pe măsură ce o să înaintați în vârstă, o să înțelegeți că miștourile nu-și au loc în astfel de contexte, poate o să înțelegeți și că uniforma pe care o purtați merită mai mult respect, pe care să-l pretindeți în primul rând de la dumneavoastră și apoi de la restul!

Cât despre amendă, am greșit, plătesc! Corectitudinea este o trăsătură predominantă a caracterului meu și îmi place să dau exemplu și când fac bine, și când fac rău.

Apropo de făcut bine, ziua mea s-a luminat după acest incident, la acțiunea de voluntariat. Am împărțit 1.000 de pachete cu măști și mănuși de protecție persoanelor din grupa de vârstă cu risc crescut. Mă grăbeam pentru că vroiam să-i prind pe vârstnici la cumpărături, știind că ei au restricții de circulație după ora 11:00. Frumusețea din privirea acestor oameni cu care am luat contact astăzi mi-au redat energia pozitivă furată de un tânăr care ia viața-n joacă.

Așa cum știți… Sănătatea TA, prioritatea MEA! DA, CHIAR ȘI CU MAȘINA ACEASTA!”