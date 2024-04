În 2024, AROBS Transilvania Software își propune să înregistreze o cifră de afaceri consolidată de 494,9 milioane de lei. În același timp estimează și un profit net normalizat de 48,8 milioane de lei, conform unui comunicat de presă. AROBS Transilvania Software este cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București.

Pentru acest an, AROBS își va concentra eforturile pe procesul de integrare a entităților din grup. Acesta este un proces care în unele cazuri va implica și absorbția entităților achiziționate. Scopul principal al acestei integrări este

„2023 a fost un an de schimbări majore în zona de tehnologie, dar şi de modificări legislative care au avut impact asupra activităţii Grupului în ultimul trimestru al anului trecut. Aceste modificări continuă să pună presiune pe activitatea întregii industrii IT din România şi în 2024. Totodată, 2023 a fost un an cu presiune semnificativă pe profitabilitatea companiilor din domeniul IT. Din acest motiv, în 2024 preconizăm că va fi la fel de intens din această perspectivă şi, în AROBS, ne concentrăm pe optimizarea tuturor operaţiunilor”, a declarat Bogdan Ciungradi, CFO AROBS.