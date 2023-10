Arnold Schwarzenegger, simbolul filmelor de acțiune are deja o tradiție în politica americană, deoarece a fost cel de-al 38-lea guvernator al Californiei, din 2003 până în 2011. Dar visul său rămâne, deocamdată, intangibil, câtă vreme Constituția SUA îi blochează șansele de a candida.

Jurnaliștii de la BBC au stat de vorbă cu actorul din „Terminator”, prezent în aceste zile la Londra, pentru a-și promova cartea „Be Useful: Seven Tools for Life”. Iată ce a declarat actorul american de origine austriacă despre cel mai mare vis al său și despre „visul american”.

The Guardian, care nu îi are la inimă pe politicienii republicani, a făcut recent o recenzie a cărții lui Arnold Schwarzenegger, concluzionând „Un ghid de îmbunătățire a vieții, care chiar funcționează”. Cele șapte capitole ale volumului includ sfaturi de genul „Lucrează-ți posteriorul”, „Nu gândi niciodată la nivel mic” și „Închide-ți gura, deschide-ți mintea!”. „Ideea din spatele cărții este doar ca oamenii să aibă mai mult succes”, spune actorul.

Tot ce mi-am dorit era să fiu cel mai musculos bărbat

„A fost unul dintre acele lucruri la care nu am visat niciodată, să fiu un orator motivațional sau să scriu cărți motivaționale, pentru că atunci când am crescut, tot ce mi-am dorit era să fiu cel mai musculos bărbat din lume”, spune cel care a câștigat de șapte ori titlul de Mr. Olympia și de patru ori de Mr. Universe, înainte de a adăuga: „Dar și să joc în filme și să câștig milioane de dolari”.

Lucrurile s-au schimbat după două decenii în care a jucat în filme cu mari încasări de box office, precum „Conan barbarul”, „Gemenii” și „Minciuni adevărate”. Dintr-o dată, spune actorul, a avut „vise noi” și „obiective noi” și a constatat că „oamenii chiar aveau nevoie să fie motivați și căutau răspunsuri .

Toți oamenii au nevoie de ajutor

„Admirau ceea ce am realizat și am văzut o deschidere și o nevoie de a primi anumite sfaturi. Așa a apărut această carte”. „Nu vreau ca oamenii să creadă că pot face singuri anumite lucruri. Cu toții avem nevoie de ajutor”, crede vedeta din „Terminator”.

Ceea ce urmează este o listă lungă de oameni, fără al căror ajutor Arnold Schwarzenegger nu ar fi reușit. Începând cu Reg Park, culturistul născut în Leeds, care a jucat în filmele cu Hercule din anii 60, până la cei „5,8 milioane de oameni care m-au votat”, referindu-se la cele două mandate ca guvernator republican al Californiei.

„Explic în carte că toți ar trebui să cerem ajutor. De îndată ce ți-ai dat seama de asta, recunoști și faptul că trebuie să ajuți și tu alți oameni”, adaugă starul american, care a făcut asta cu vârf și îndesat.

De la implicarea sa în Olimpiada Specială, până la donarea sumei de 1 milion de dolari oamenilor din prima linie în timpul pandemiei și găzduirea unei petreceri cu tematică Oktoberfest, la începutul acestei luni, unde a strâns 7 milioane de dolari, bani destinați unor cluburi sportive școlare.

Eșecuri și pierderi personale

Schwarzenegger vrea ca oamenii să știe că și el a trecut prin momente dificile. „Au fost înfrângeri și pierderi extraordinare”, spune el, amintind competițiile de culturism în care a pierdut și filmele care nu au avut succesul de box office așteptat. ”Au existat și pierderi personale, așa cum a fost căsnicia mea”, continuă actorul care a ucis 77 de oameni într-o singură secvență, în punctul culminant al filmului ”Commando”.

„Be Useful” nu intră în detaliile relațiilor extraconjugale ale actorului, cum ar fi aventura cu bona, care a dus la divorțul de nepoata lui John F Kennedy, Maria Shriver. Totuși, dezvăluie un moment pe care îl descrie în carte ca fiind „momentul în care lumea s-a prăbușit în jurul meu”.

Simt că aș fi un președinte grozav

În ciuda tuturor reușitelor pe plan profesional, există ceva ce Arnold Schwarzenegger nu va reuși să atingă niciodată: să ajungă președinte al Americii.

Constituția SUA prevede că oricine ocupă această funcție trebuie să fie cetățean natural. Schwarzenegger este născut în Thal, Austria, unde a locuit până la vârsta de 19 ani.

O undă de regret se simte în vocea lui când vorbește despre asta. „Simt că aș fi un președinte grozav”, spune actorul, care adaugă: „Simt, în același timp, că tot ce am realizat a fost datorită Americii. Această țară mi-a oferit atât de multe oportunități, iar americanii m-au primit cu brațele deschise. Nu a fost nimeni care să mă oprească din drumul meu”.

Schimbarea Constituției

Așa că, recunoaște el, chiar dacă nu poate fi președintele SUA, nu trebuie să se plângă. Dar nici nu a renunțat definitiv la speranța ca într-o zi va putea ocupa cea mai înaltă funcție din stat: „Vreau să spun, OK, există Constituția. Clar avem nevoie de o reformă a imigrației pentru a schimba asta. Dar ar fi cam egoist dacă aș ieși și aș încerca să schimb legea”, susține Arnold Schwarzenegger.

Este clar că Schwarzenegger iubește lumea filmului, vorbind cu entuziasm despre proiectele viitoare. Ultimul film pe care l-a văzut la cinema a fost Barbie. „Există un personaj bun acolo”, spune el entuziasmat.