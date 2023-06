Stana Stepănescu și soțul ei au fost implicați într-un accident de mașină

Armin Nicoară este în stare de șoc, de când a aflat că partenera sa de scenă, Stana Stepănescu, și soțul ei au fost implicați într-un accident rutier, în urma căruia mașina lor a fost distrusă complet. Cei doi se îndreptau spre municipiul Timișoara, județul Timiș. La un moment dat, mașina lor a fost lovită din spate de un TIR. Din fericire, TIR-ul nu i-a proiectat pe partea opusă, unde ar fi putut fi loviți din ambele părți.

„Suntem încă în stare de șoc. Mergeam spre Timișoara, dinspre Herculane. Mergeam și ne-a ieșit un câine în față. Soțul meu conducea și încerca să pună frână. A venit un TIR din spate cu viteză și ne-a aruncat… Noroc că nu ne-a aruncat pe partea cealaltă, că trecea în același timp o mașină.

Ne puteau lovi și din față și din spate și nu mai puteam să discutăm astăzi. Azi dimineață (n.r.: s-a întâmplat). Veneam de la o cântare și am zis să ajungem și la priveghi, la colegul nostru la Petrică Vița, că azi e înmormântarea.

Eu nu mă simt foarte bine. M-am lovit la spate. Mă doare foarte tare burta. Nu știu dacă e de la șoc. Nu am vrut să mergem la spital, că ne lungeam foarte mult. Noi nici nu am anunțat încă familia, acum am anunțat, am postat”, a explicat Stana Stepănescu.

Armin Nicoară a fost martor la accidentul rutier

Armin Nicoară vorbea cu ei la telefon, prin apel video, în momentul în care s-a produs incidentul, intrând în panică atunci când a văzut că Stana Stepănescu nu îi mai răspunde la mesaje.

„Armin e șocat. Ne tot scrie mesaje întruna. Și azi noapte vorbeam cu el, ne scriam. Vorbeam pe video înainte să ne întoarcem de la cântat. În momentul în care s-a întâmplat, eu vorbeam cu el. Am închis telefonul și s-a speriat, îți dai seama! După aceea, n-am mai putut să îi mai răspund.

Abia acum câteva ore i-am răspuns. O să mergem la medic, dar după ce trece înmormântarea lui Petrică Vița. Din păcate, azi îl înmormântează. A fost colegul și prietenul nostru, a fost răpus de cancer”, a completat Stana Stepănescu.