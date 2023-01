Armin Nicoară a rupt tăcerea! Noi informații despre nașii săi de cununie: Au fost un pic exagerate…

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au anunțat recent că mariajul lor a ajuns la final. Acum, Armin Nicoară, cunoscut saxofonist, a venit cu mai multe detalii despre divorțul celor doi. Amintim că acesta cunoaște mai multe detalii despre relația celor doi, având în vedere că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt nașii săi de cununie.

Declarațiile sale vin în contextul în care au existat voci care spuneau că el este vinovat pentru divorțul dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, lucru care nu i-a picat deloc bine.

„Am văzut declarațiile nașului meu. Cred că au fost un pic exagerate. Ei au o familie foarte frumoasă, au doi copii. Nu știu de ce s-a ajuns la aceste declarații, dar foarte multă lume a spus că eu sunt problema.

Am o soție foarte frumoasă. Îmi respect soția, pe Claudia, bineînțeles, iar nașii mei cred că știu mai bine ce au de făcut”, a precizat Armin Nicoară în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D.

Armin Nicoară a dezmințit acuzațiile

Anterior, Armin Nicoară a publicat un video în care a dezmințit acuzațiile și în care spune că nu se bagă în familia nimănui.

„Vreau să știți că eu nu ma bag în familia nimănui, nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. Eu sunt Armin Nicoară și vreau să lămuresc că de acum pentru totdeauna și să intre tuturor în cap celor care lăsați comentarii, că eu nu-mi iubesc soția, că îmi bat joc de Claudia, eu am o soție extraordinar de frumoasă și de iubitoare și nu aș da-o pe nici care femeie din lumea asta, deci să vă rămână în cap tuturor. Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui și soția mea Claudia este alături de mine, e alături de mine și o iubesc și voi fi întotdeauna alături de ea (..)

Nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive, nu știu ce s-a întâmplat între ei (..) Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții, cine știe, dar cred că își pot rezolva problemele între ei. Nu mă mai băgați pe mine, că eu nu m-am băgat în familia nimănui, eu colaborez cu Georgiana, asta este viața de artist, când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste, de iubire, orice. Noi jucăm un rol.

Dacă Georgiana cântă o strofă de iubire, clar că nu poate să stea într-o stană de piatră, trebuie să colaborăm, să conversăm. Am făcut un videoclip acum 2 zile, când o sărut pe Georgiana și în acea melodie spune: „Sărută fetele” și eu am sărutat-o pe Georgiana, e normal, e o melodie. Dar nu mă mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac, e nașa mea. Ce vreți, să o înjur? Sper că am fost cât de cât înțeles și să auzim numai de bine și Doamne ajută.”, a spus Armin Nicoară.