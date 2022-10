Administraţia regiunii a făcut anunțul într-un mesaj în aplicaţia de mesagerie Telegram, dar informația nu a fost confirmată de Ucraina. Oraşul Doneţk este controlat de Republica Populară Doneţk, susţinută de Rusia, din 2014.

Rusia a organzizat referendumuri în septembrie pentru a anexa regiunile Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojia din Ucraina. Occidentul şi Kievul au spus că referendumurile au încălcat dreptul internaţional, fiind coercitive şi nereprezentative.

Videos and photos showing the destruction by the Ukrainian army of an administration building in Donetsk City, capital of DNR, break-away region since 2014, recently annexed by Russia. https://t.co/vwzQc5DV9R

— Bergmeir, Tonie (@BergmeirTonie) October 16, 2022

Ucrainenii s-au dezlănțuit

Aceștia au atacat o regiune din Rusia. 16 explozii consecutive au avut loc în zona aeroportului, în oraşul rusesc Belgorod.

Potrivit corespondenților „Moskovski Komsomoleţ”, unele dintre explozii au fost foarte puternice. Guvernatorului regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a raportat că, potrivit datelor preliminare, două persoane au fost rănite.

Au mai fost raportate bombardamente în zona aeroportului din oraş.

Strikes on airport area in Belgorod, Russia pic.twitter.com/VE7WC243rh — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 16, 2022

Peste 30 de localități din Ucraina au fost lovite de ruși

Conform Statului Major al forțelor armate ucrainene, au fost lovite zone civile. A fost vizată în special o zonă la est de capitala Kiev, precum și altele din regiunile estice Donețk, Harkov și Zaporojie și din regiunile sudice Dnipropetrovsk și Herson.

„Încălcând normele dreptului umanitar internațional Rusia lovește infrastructuri critice și locuințele populațiilor civile”, se arată în comunicat.

Statul Major a adăugat că Rusia a continuat, de asemenea, să bombardeze poziția trupelor ucrainene „de-a lungul întregii linii de contact”.