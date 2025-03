Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri, într-o conferință de presă comună cu omologul său belarus Aleksandr Lukașenko, că „susţine armistiţiul, cu câteva rezerve”, în contextul războiului din Ucraina.

Putin a subliniat importanța unei soluții pașnice, adăugând că, deși susține armistițiul în principiu, există încă unele aspecte de clarificat. Liderul rus a insistat asupra angajamentului său față de procesul de pace, menționând că „noi susţinem, în principiu, un proces paşnic”.

De asemenea, Putin a recunoscut că există o nevoie de o negociere atentă și continuă cu diverse părți implicate în conflict, inclusiv cu partenerii din Statele Unite. Aceste declarații au fost făcute în contextul unei noi propuneri din partea SUA privind un armistițiu temporar de 30 de zile, în urma unor negocieri cu Kievul desfășurate la Jeddah, în Arabia Saudită.

În cadrul conferinței de presă, Vladimir Putin i-a „mulţumit” președintelui Statelor Unite pentru atenția acordată conflictului din Ucraina. El a subliniat că „o oprire a luptelor trebuie să conducă la o pace durabilă” și că orice încetare a ostilităților ar trebui să aibă drept scop nu doar o pauză temporară, ci și deschiderea unui drum spre o rezolvare permanentă a conflictului.

De asemenea, Putin a transmis că discuțiile în cadrul acestui proces continuu trebuie să fie echilibrate și să răspundă intereselor ambelor părți implicate.

În ceea ce privește evoluțiile pe teren, Putin a anunțat că, potrivit informațiilor sale, „mâine (vineri), Sudja va fi a noastră”, oferind detalii despre câștigurile teritoriale din regiunile aflate sub controlul forțelor ruse.

El a mulțumit, totodată, combatanților pentru progresul realizat până acum, adăugând: „Le mulţumesc combatanţilor noştri care au atins acest obiectiv. Sunt convins că toate obiectivele noastre (…) în regiunea Kursk vor fi atinse în curând”.

În final, Putin a precizat că, având în vedere evoluțiile de pe teren și progresul realizat în cadrul negocierilor, Rusia va continua să se angajeze într-un dialog constant pentru a ajunge la o soluție care să fie satisfăcătoare pentru ambele părți implicate în conflict.

