Producătorii de baterii depind de rezervele sud-americane ca o nouă sursă cheie de depozite vaste și de un guvern prietenos cu investitorii, atrăgându-i pe dezvoltatori.

Argentina vrea să dea lovitura

De altfel, pe lângă Bolivia și Chile, Argentina are ambiția de a deveni o superputere a producției de litiu, furnizând aproximativ 45% din piață, în creștere față de acum cîțiva ani. Cele trei state dețin aproximativ 70% din rezervele de litiu ale lumii.

Proiectele Argentinei se confruntă însă cu finanțarea. Dar poate că cea mai mare barieră în calea dezvoltării este lipsa de muncitori calificați.

Până în urmă cu doi ani, singura companie din Argentina care extragea litiu la scară comercială era FMC Corp. din SUA, care a început să își desfășoare activitatea în salina Dead Man, în 1997. Orocobre Ltd. din Australia a devenit al doilea producător al țării în 2015.

Compania de stat Jujuy Energía y Minería (Jemse) a anunțat că are 10.500 de hectare de proprietăți miniere pentru a forma alianțe strategice care să permită dezvoltarea explorării și să consolideze provincia ca mare producător la nivel mondial.

Litiul, pariul Argentinei

„Litiul oferă o nouă paradigmă: în viitorul apropiat, se așteaptă ca cererea să crească tot mai mult, determinată de aspectele de mediu, de progresele tehnologice, de angajamentul de a reduce emisiile și de a controla încălzirea globală, reducând costurile bateriilor cu litiu”, spune Gabriel Marquez, CEO-ul companiei Jujuy Energía y Minería.

De altfel, spune el, Argentina vrea să transforme radical transportul public, introducând autozbuze electrice.

La rândul său, ministrul argentinian al Energiei, Matias Kulfas, declară că în această afacere un rol major îl are China, care și-a crescut prezența în regiune. ”Săptămîna trecută am semnat un memorandum cu o companie din China. care deja produce litiu în Argentina. Am semnat și cu o altă companie chineză care produce baterii”, a declarat oficialul argentinian.

Litiul este o materie primă esențială pentru producția de baterii, utilizate pe scară largă atât în industria digitală (telefoane mobile, laptopuri și alte device-uri), cât și în industria auto, pentru mașinile electrice. Peste 50% din rezervele de litiu se regăsesc în „Triunghiul Litiului“, în lacurile saline situate la frontiera triplă Argentina-Bolivia-Chile, de o parte şi de cealaltă a Anzilor Cordilieri.