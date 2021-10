Vineri seara, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a fost invitat în emisiunea ”Punctul de întâlnire”, difuzată la Antena 3. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a comentat declarațiile lui Florin Cîțu despre criza ambulanțelor.

În timp ce premierul demis spune că această criză face ca pacienții să aștepte prea mult până sunt testați sau transportați la spital, șeful DSU spune ce măsuri au fost luate pentru ca spitalele din România să facă față numărului mare de bolnavi.

„La București noi, pe parcursul ultimelor săptămâni am suplimentat mașinile. Pentru testări, pentru că acolo este așteptarea de câteva zile, am adus mașini de la Pompieri, Dustere, nu trebuie să fie ambulanță, și am dat șoferi de la Pompieri din mai multe orașe din țară – sunt aproape 20 de echipe.

Am suplimentat mașinile SMURD la maximul posibil. Am anulat concediile la Ambulanță și am solicitat anularea concediilor ca să avem capacitatea maximă. În fața Spitalului Universitar am construit aceste porturi medicale avansate de extindere a UPU ca să facem zone tampon pentru a prelua din ambulanțe.”, spune acesta.