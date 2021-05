Şeful DSU, Raed Arafat, a anunţat, vineri seară, că persoanele care au fost infectate cu coronavirus vor putea participa la spectacole sau alte manifestări doar dacă s-au vaccinat sau dacă prezintă un test negativ.

Raed Arafat a fost întrebat, vineri, seară, dacă persoanele care au trecut prin boală, vor putea participa la spectacole şi a răspuns: ”Dacă prezintă test. Nu mai este valabil aspectul că dacă am fost bolnav, prezint hârtie că am fost bolnav. O să observaţi că am scos această posibilitate şi sunt două posibilităţi: vaccin sau test”, a precizat Arafat, transmite news.ro.

Măsurile se relaxează din 15 mai

Din 15 mai se elimină restricțiile de circulație pe timp de noapte. Se elimină restricțiile privind programul operatorilor economici până la ora 21:00.

În spațiile deschise competițiile sportive vor avea loc cu maximum 25% din capacitatea publicului, dar doar pentru cei vaccinați, prezintă un test PCR nu mai vechi de 24 de ore.

Spectacole de tip drive in sunt permise numai dacă ocupanții maşinii sunt membri ai aceleiași familii sau a cel mult 4 persoane din alte familii.

Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți cu un număr de participanți cu max. 50 de persoane în interior și 200 persoane în exterior cu respectarea distanțării.

Se permite activitatea în spații închise ale sălilor de sport cu capacitatea de max. 50%.

Cei care sosesc în România din ţările situate în zona verde nu mai stau în carantină. “Cine vine din ţările situate în zona verde în România nu mai are nevoie de nimic, asta e marea noutate”, a mai spus Florin Cîţu.

Sunt două posibilităţi pentru cine doreşte să participe la evenimente: vaccin sau test, spune Raed Arafat.

Cum pot verifica patronii de evenimente sau cei de la sălile de fitness dacă oamenii sunt vaccinaţi? Adeverința de vaccinare primită dupa imunizare este cea mai buna soluţie, au explicat premierul Cîţu şi Raed Arafat.

Organizatorul va fi amendat dacă persoanele care intră sunt nevaccinate, în cazul în care optează pentru scenariul care permite intrarea in interior a celor vaccinaţi, în număr mai mare.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României