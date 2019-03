Evenimentul Natural Products Expo West este unul de referință pentru companiile care vor să se extindă pe piețele internaționale și atrage în fiecare an peste 88,000 de vizitatori străini interesați de tendințele din industria produselor organice și naturale. Scopul acestui târg este de a facilita întâlnirea dintre retaileri, investitori, producători și furnizori interesați de produsele organice și naturale. Prin intermediul conferințelor educative, acțiunilor de degustare, networking-ului și expunerii mediatice, companiile prezente la acest târg au posibilitatea de a interacționa cu factori importanți de decizie și de a-și face cunoscute produsele către noi piețe.

Printre cel mai importante tematici care au fost abordare în cadrul ediției din 2019 a Natural Products Expo West se numără:

• importanța produselor organice

• protejarea planetei

• crearea unei conexiuni între consumatori și branduri

AQUA Carpatica pe rafturile marilor retaileri din SUA

AQUA Carpatica este un brand internațional, prezent în Statele Unite ale Americii începând cu listarea în 2015 în lanțul de magazine Sprouts Farmers Market, care comercializează produse proaspete și organice. În prezent, AQUA Carpatica este singurul brand de apă minerală din România care are parteneriate cu lanțuri de supermarketuri din Statele Unite, fiind prezent la raftul unor retaileri importanți precum: Whole Foods (în 18 puncte de vânzare în magazinele din California de Nord), Kroger, Raley’s, Save Mart, Bristol Farms, Gelson’s Market sau 7-Eleven. Statele Unite este cea mai bună piață externă pentru produsele AQUA Carpatica, alături de Marea Britanie.

În 2018, vânzările zilnice ale gamei premium de apă minerală AQUA Carpatica din cadrul unor lanțuri de supermarketuri din Los Angeles au întrecut vânzările unor branduri recunoscute la nivel internațional precum Evian.

Piața apelor îmbuteliate din SUA

Conform datelor din Global Data 2018, piața de apă îmbuteliată din Statele Unite este una cristalizată și formată dintr-o multitudine de branduri internaționale cu o valoare de 29 miliarde $ (2017), fiind astfel de 34 de ori mai mare ca valoare comparativ cu piața apelor îmbuteliate de pe plan local.

Anul trecut pe continentul american, consumul de apă îmbuteliată a ajuns la 124 de litri per capita, ceea ce marchează o creștere a categoriei ca urmare a tendinței americanilor de a alege alternative sănătoase la băuturile carbogazoase.

Creșterea segmentului de apă minerală naturală se datorează consumatorilor cu un stil de viață sănătos, interesați de produsele bio și naturale pe care au ales să le introducă în dieta lor zilnică. Designul minimalist și ergonomic al produselor sale, numeroasele beneficii pentru sănătate și gustul unic transformă AQUA Carpatica într-o apă ideală pentru orice consumator din întreaga lume. Nivelul scăzut de nitrați și sodiu sunt, de asemenea, calități importante care o diferențiază cu ușurință de celelalte branduri de apă minerală naturală existente pe piață.

AQUA Carpatica, produsul românesc care cucerește piețele străine

Apa minerală poate deveni un brand de ţară al României, prin care să se promoveze la nivel internaţional, aşa cum fiecare ţară are propria tradiţie în ceea ce priveşte produsele sale emblematice.

„Rezervele de apă minerală calitativ superioară în Europa sunt aici, în Carpaţi. Dacă Scoţia este ţara whisky-ului, Franţa se vinde cu Bordeaux, Grecia vinde feta şi măsline, România are o putere foarte mare în ceea ce priveşte apele minerale şi noi considerăm că România are un avantaj intangibil în acest domeniu industrial. (…)” – Jean Valvis.

AQUA Carpatica și-a construit un vis îndrăzneț, acela de a se poziționa ca deschizătoare de drumuri, orientându-se către cucerirea întregii lumi, nu doar a pieței locale, astfel devenind un brand global. AQUA Carpatica este prezentă pe piețele externe și în țări precum: Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Italia, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Arabia Saudită și Australia.