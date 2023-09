Miercuri, pe 27 septembrie, Grupul Socialiștilor din Europa l-a felicitat pe premierul Marcel Ciolacu pentru adoptarea noilor măsuri fiscale.

Potrivit PES, liderul PSD a făcut o treabă foarte bună, iar astfel, România nu va mai risca să piardă fonduri Europene.

We’ve always supported a fair fiscal system. We fully support the decision of @GuvernulRo @PSD_RO_OFICIAL to stabilise the budget, protect the people, and avoid losing EU money.

Great job @CiolacuMarcel in maintaining the VAT rate and low rates for food, medicine, energy and… pic.twitter.com/EwNlhjm52y

— PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) September 27, 2023