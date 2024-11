APIA transmite un semnal de alarmă pentru piața auto din România

În contextul unor schimbări economice și legislative semnificative, atât la nivel global, cât și local, și cu ocazia Zilei Mondiale a Transportului Durabil, sărbătorită pe 26 noiembrie, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) dorește să atragă atenția asupra unor evoluții îngrijorătoare înregistrate în 2024 pe piața auto din România.

Aceasta subliniază riscurile care amenință sustenabilitatea industriei auto locale și protecția mediului, în pragul unui an crucial pentru viitorul mobilității durabile.

Creșterea alarmantă a înmatriculărilor de autoturisme rulate

Analiza realizată de APIA asupra înmatriculărilor în primele zece luni ale anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2023, arată o tendință îngrijorătoare în transformarea parcului auto din România.

Conform datelor centralizate, înmatriculările de autoturisme rulate au crescut cu 10,73%, atingând 282.352 de unități, ceea ce reprezintă 69% din totalul pieței auto autohtone. Mai alarmant este faptul că 65% dintre aceste vehicule sunt mai vechi de 10 ani, având un impact negativ asupra calității aerului și siguranței rutiere.

Declinul vânzărilor de vehicule electrice noi

În contrast cu această tendință, înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o creștere modestă de doar 3,6%, cu un total de 125.400 de unități. Segmentul vehiculelor electrice noi, însă, a suferit un declin sever de 33,6%, o scădere mult mai mare decât media europeană de -4,9%. APIA consideră că această reducere dramatică se datorează modificărilor bruște aduse Programului Rabla Plus, ceea ce a dus la scăderea atractivității vehiculelor electrice pentru consumatori.

Dan Vardie, Președintele APIA, a subliniat că „scăderea semnificativă a vânzărilor de mașini electrice și creșterea alarmantă a importurilor de autoturisme rulate reprezintă o direcție greșită pentru România. 2025 va fi un an crucial pentru industria auto din țară, iar noii decidenți politici trebuie să adopte măsuri rapide și eficiente pentru susținerea tranziției către mobilitatea sustenabilă și pentru alinierea pieței auto locale la obiectivele europene de mediu.”

Măsuri propuse pentru sprijinirea industriei auto

Pentru a răspunde acestei situații critice, APIA a înaintat o serie de propuneri pentru viitorii reprezentanți ai autorităților, menite să sprijine industria auto și să remedieze problemele actuale:

Restabilirea atractivității vehiculelor electrice – APIA sugerează readucerea Programului Rabla pe o traiectorie eficientă, care să sprijine achizițiile de mașini electrice, astfel încât să se încurajeze tranziția către un transport mai curat.

– APIA sugerează readucerea Programului Rabla pe o traiectorie eficientă, care să sprijine achizițiile de mașini electrice, astfel încât să se încurajeze tranziția către un transport mai curat. Dezvoltarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice – Se propune înființarea unei Comisii Interministeriale pentru elaborarea unei strategii coerente de extindere a rețelei de stații de încărcare și accelerarea procesului de implementare.

– Se propune înființarea unei Comisii Interministeriale pentru elaborarea unei strategii coerente de extindere a rețelei de stații de încărcare și accelerarea procesului de implementare. Politici fiscale echitabile – APIA solicită ajustarea taxelor auto pentru a sprijini decarbonizarea sectorului, fără a penaliza disproporționat anumite segmente de consumatori.

– APIA solicită ajustarea taxelor auto pentru a sprijini decarbonizarea sectorului, fără a penaliza disproporționat anumite segmente de consumatori. Campanii de informare și educare – Se propune derularea unor campanii care să promoveze beneficiile vehiculelor „verzi” și noilor tehnologii în ceea ce privește sănătatea și siguranța în trafic.

APIA își reafirmă angajamentul de a sprijini Guvernul și industria auto în procesul de tranziție spre mobilitatea sustenabilă. În luna octombrie, APIA a organizat „Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile – ediția globală”, un eveniment de referință care a reunit lideri din piețele auto globale, precum SUA, China, Australia, Regatul Unit și Europa, pentru a dezbate teme de sustenabilitate, electrificare și inovație în mobilitate. Acest forum a fost apreciat ca un punct de reper în industrie și ca un model pentru viitoarele conferințe internaționale.

Francois Roudier, Secretar General al Organizației Internaționale a Constructorilor de Automobile (OICA), a subliniat importanța evenimentului APIA: „Am fost onorați să participăm la evenimentele APIA de la București. Conferința a oferit ocazia unor dezbateri internaționale valoroase și consider că ar putea servi drept model pentru viitoarele adunări generale ale OICA.”

APIA rămâne un partener dedicat în sprijinul industriei auto

APIA va continua să fie un partener activ al Guvernului și al industriei auto în tranziția spre durabilitate. În acest scop, luna trecută, am organizat principalul eveniment auto al anului, ”Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile – ediția globală”. Am adus ”acasă” viziunea și expertiza liderilor din principalele piețe auto din lume: SUA, China, Australia, UK, Europa și am facilitat dezbateri valoroase despre sustenabilitate, electrificare și inovație în mobilitate. Forumul APIA a devenit un punct de reper pentru viitoarele conferințele din industrie, atât pe plan local, cât și internațional.

Pentru a explora perspectivele globale prezentate la eveniment, vă invităm să accesați documentul PDF aici sau să vizionați înregistrarea discursurilor de pe scena Forumului APIA aici.