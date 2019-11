Consiliul Local Voluntari se pregăteşte să îşi facă post de televiziune. Postul TV din oraşul condus de primarul Florentin Pandele va fi coordonat de jurnaliştii Alex Căutiş şi Andi Laslău.

Mai precis, postul TV va fi operat de Publivol Creativ, o companie a Consiliului Local Voluntari, companie care se va ocupa şi de panotajul din oraş. Publivol Creativ este condusă de Alex Căutiş, din luna octombrie a acestui an. Adjunctul lui este jurnalistul Andi Laslău, care a lucrat în trecut la Antena 3, Evenimentul Zilei, B1 TV sau Naşul TV, scrie paginademedia.ro.

Postul de televiziune va emite de la Casa Presei Libere, iar următorul pas pentru deschiderea oficială a acestuia este depunerea dosarului pentru obţinerea licenţei de la CNA.

„Va fi un post de televiziune generalist, cu acoperire pe București și pe Ilfov și va fi axat pe informare, cu subiecte care să acopere Capitala și zonele limitrofe. Ceea ce pot spune este că nu va fi un post orientat pe scandal. Televiziunea va avea un rol de utilitate publică, pentru București și județul Ilfov. […] Am avut discuții cu mai mulți oameni din Consiliulu Local, inclusiv cu Florentin Pandele”, a declarat Alex Căutiş.

„Faptul că lucrezi la o televiziune cu acționariat privat nu e automat și garanția obiectivității. Nu patronul face jurnalistul să fie jurnalist, ci numai jurnalistul însuși își dă măsura profesiei. Am făcut presă douăzeci de ani având acționariat privat și am întâlnit multe presiuni. Le-am făcut față până acum, mă bazez pe mine că voi fi obiectiv și de aici înainte.

Aș aminti un episod. Am lucrat în trustul lui Sorin Ovidiu Vântu și nu i-am cântat în strună, ba am și plecat de la Academia Cațavencu ca să fac împreună cu alți colegi revista Kamikaze, concurentă revistei lui Vântu. Când a ieșit din pușcărie în urmă cu câțiva ani Sorin Ovidiu Vântu a dat un singur interviu: mie și revistei Kamikaze. A fost dovada unui soi de respect pe care SOV îl are pentru ziariștii corecți.

De ce aș abdica de la principiul obiectivității dacă în final și finanțatorul te respectă, în ciuda faptului că nu faci orbește ce-ți cere? Așadar, trecutul meu în presă îmi dă speranță că voi rezista presiunilor și pe viitor, dacă vor fi”, a mai precizat Căutiş.

