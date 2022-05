Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav va fi operațional la sfârșitul anului. Cu o investiție de peste 100 de milioane de euro, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este primul aeroport internațional construit de la zero în ultima jumătate de secol și va dispune de tehnologie de ultimă generație.

Arhitectura terminalului este inspirată de bisericile fortificate din Țara Bârsei, în timp ce dirijarea aeronavelor se va face de la mare distanță, prin turnul digital Romatsa de la Arad, a explicat, luni, Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, instituția care construiește aeroportul.

“Romatsa a acceptat o soluție, fiindcă tot vorbim de orașe inteligente, Brașovul va avea primul aeroport care va fi dirijat de la distanță, dintr-un centru de comandă. Am fost și am văzut un astfel de model în Suedia și am văzut cum un aeroport de la Cercul Polar era dirijat de la Stockholm, de la 1.000 de kilometri distanță.

A văzut cât de sigură este această tehnologie nouă. Am aflat cu surprindere că suntem al doilea aeroport de la nivel mondial care nu a avut un clasic și care implementează o astfel de tehnologie.” a explicat Adrian Veștea.

Brașov va fi al doilea oraș din România, după București, cu linie de tren directă între gară și aeroport. În etapa studiului de fezabilitate este și o legătură feroviară cu Castelul Bran. Mai multe companii aeriene au încheiat contracte prealabile pentru operarea la Brașov, însă numărul acestora nu a fost precizat.

România va avea un nou aeroport în județul Galați

Un nou aeroport ar urma să fie construit în România. Anunțul a fost făcut de Costel Fotea, președintele CJ Galați. Potrivit ultimelor informații, în cursul zilei de miercuri, specialiștii de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română au analizat conceptul privind realizarea unui aeroport în județul Galați.

În urma analizei realizate, experții nu au avut obiecții, lucru care confirmă faptul că autoritățile din Galați și Brăila ar putea să înceapă în orice moment demersurile necesare pentru implementarea proiectului.

Menționăm faptul că analiza realizată de experți vine după ce recent, Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Judeţean Brăila au încheiat un protocol de colaborare pentru realizarea unui aeroport regional în județul Galați.

Experții au dat undă verde

În același timp, mai trebuie menționat și faptul că, în bugetul de anul acesta, CJ Galaţi a prevăzut fonduri pentru realizarea primelor expertize şi analize. Totodată, mai există și fonduri pentru mai multe documente tehnice, de care este nevoie pentru a obţine, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară pentru Infrastructura de Transport, fonduri nerambursabile pentru construirea aeroportului.

Președintele CJ Galați a subliniat faptul că obiectivul a fost inclus în Master Planul General de Transport al României, iar astăzi, conceptul a fost prezentat de președinții consiliilor județene din Galați și Brăila, experților de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română.