Apare o nouă materie în școli. Bill Gates vrea ca elevii să învețe despre schimbările climatice

Sursă: Unsplash

Sosirea toamnei înseamnă începerea unui nou an școlar nu doar în România. Și peste Ocean elevii au revenit în bănci la începutul lunii septembrie. Acum, copiii din statul american New Jersey ar putea studia o nouă materie, care a stârnit deja interesul unuia dintre cei mai bogați oameni ai lumii. Nu este vorba de vreun curs de educație financiară, așa cum am putea crede.