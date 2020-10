Mai precis, primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că este nevoie de o Autostradă de Centură pentru a face traficul din București să nu mai fie atât de încărcat. Pe lângă această autostradă, acesta a mai precizat că este nevoie de o consolidare a transportului public și de mai multe parcări.

„Bucureștiul este obligat să colaboreze cu Ministerul Transporturilor, pentru că multe din lucrurile pe care trebuie să le facem în ceea ce privește mobilitatea în București ține de colaborarea cu acest minister.

Trebuie să luăm presiunea de trafic de pe București și ca să luăm presiunea pe trafic trebuie să avem o consolidare a transportului public, trebuie să avem marile parcări în intrarea în oraș, trebuie să avem Șoseaua de Centură și trebuie să avem Autostradă de Centură. Deci, am vorbit astăzi de investițiile pe care MT urmează să le facă”, a spus Nicușor Dan.

Ludovic Orban atacă PSD

În cadrul aceleiași declarații de presă a vorbit și premierul Ludovic Orban. Primul ministru promite o bună colaborare cu noul primar general. Mai mult decât atât, acesta a atacat fostul Guvern cât și primarii PSD. Ludovic Orban este de părere că aceștia au ținut Capitala pe loc.

„În ultimii 12 ani, atât primarii generali proveniți din PSD cât și Guvernele PSD au ținut Bucureștiul pe loc și au împiedicat realizarea marilor proiecte pentru București. Începând cu data de 27 septembrie lucrurile s-au schimbat radical în bine. Avem un primar general care cunoaște bine lucrurile și care are soluții are trebuie puse în practică. Reafirm hotărârea fermă ca a susține toate proiectele Capitalei.

Aceste proiecte trebuiau făcute de zece ani, însă oameni preocupați de funcții nu le-au făcut. Până la sfârșitul anului ne-am propus să începem toate lucrurile pe toate tronsoanele de pe Autostrada de Sud și să încheiem contractele de execuție pentru centura din zona de Sud.

În ceea ce privește actuala centură pentru lărgirea la patru benzi am discutat cu domnul primar general și despre lărgirea la patru benzi spre sud, ca să crească mobilitatea. Urmează să se realizeze un studiu de fezabilitate care vizează dezvoltarea tututot tronsoanelor de transport feroviar ale Bucureștiului. Și în privința metroului avem proiectele puse pe hârtie și finanțare”, a declarat Orban.

Ce spune ministrul Transporturilor, Lucian Bode

După întâlnirea de lucru de la Ministerul Transporturilor, Lucian Bode a susținut și el o declarație de presă cu privire la proiectele care au fost discutate.

”Am găzduit astăzi, aici, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor o primă întâlnire de lucru, având drept obiectiv principal analiza portofoliului de proiecte de infrastructură de transport pe toate modurile de transport – rutier, feroviar, metrou, aerian din regiunea București-Ilfov.

Sigur că am vorbit despre proiectele care vor transforma Bucureștiul în noul București, un București durabil, modern, conectat în interior și în exterior ptrintr-un sistem integrat și eficient de transport. Pentru acest lucru clar că este nevoie de un parteneriat, un parteneriat solid între administrația locală și cea centrală și despre o viziune comună de dezvoltare.

Astăzi, împreună cu directorii principalelor companii din minister, împreună cu colegii care coordonează componenta de fonduri europene din ministerul nostru am discutat și credem noi că am dat startul unui proces de construcție, al unui proces amplu în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureștiului și a regiunii de București-Ilfov, a regiunii Ilfov din punct de vedere al infrastructurii de transport.

În cadrul întâlnirii am prezentat stadiul pe fiecare proiect de dezvoltare a infrastructurii de transport, pe toate modurile de transport, pe de-o parte, și pe de altă parte am prezentat planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru următorii 10 ani, cu focusare pe regiunea București-Ilfov.

Sperăm noi că a fost doar un început, un bun început și în continuare aceste întâlniri vor avea loc cu regularitate, am și stabilit un mod de lucru imediat ce domnul primar general va prelua mandatul.”, a declarat Lucian Bode.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cîrstoveanu