Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a venit, duminică, cu o serie de informaţii extrem de importante pentru toţi şoferii din România. Aceştia se vor bucura nespus, având în vedere că oficialul liberal a precizat că mai multe proiecte de infrastructură rutieră vor fi gata până la finele anului. Printre acestea, chiar şi primul tronson de autostradă din Moldova!

“Infrastructura de transport va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia acestei țări”

“Îmi doresc să terminăm tot ce am început și care are un progres fizic de peste 90 la sută – variante ocolitoare, drumuri naționale. Eu cred că anul 2020 va fi anul în care vom putea spune că s-au construit autostrăzi în România, iar perioada 2021-2024 va fi perioada în care infrastructura de transport se va dezvolta și va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia acestei țări”, a declarat, duminică, Lucian Bode.

Ministrul a enumerat câteva dintre proiectele pe care le-am putea vedea finalizate în 2020: Râșnov-Cristian, varianta ocolitoare Bacău, Sebeș-Turda lotul 1, varianta ocolitoare Rădăuți sau varianta ocolitoare Secuieni Bihor.

“În această perioadă dificilă de pandemie am reușit să dăm noi ordine de șantiere, începând astfel lucrările pe autostrada Sibiu-Pitești sau pe autostrada Transilvania, pentru 105 kilometri de autostradă și drum expres am dat ordine de începere noi. Tot în această perioadă, am terminat noi contracte de proiectare și execuție pentru aproximativ 450 de kilometri de autostrăzi, drum expres și variante ocolitoare, intrând astfel pe o traiectorie ireversibilă de implementări”, a declarat ministrul Transporturilor pentru Digi24.

Lucian Bode susține că România a atins un maxim istoric la 9 luni în ceea ce privește investițiile publice din ultimii zece ani – 30 de miliarde de lei. Biroul european de statistică Eurostat a constatat că avem o creștere de 12,4% în construcții, iar 50% din această creștere o datorăm construcțiilor inginerești – autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, a precizat ministrul.

Primul tronson de autostradă din Moldova

Ministrul Transporturilor a oferit detalii despre varianta ocolitoare a municipiului Bacău.

“Aici avem 31 de kilometri, din care 17 km în regim de autostradă. Au termen de finalizare ianuarie 2022. Am dat în trafic la începutul lunii septembrie 7 km din drumul național, legătura spre Onești, iar cei 17 km de autostradă au în acest moment un progres fizic de peste 95 la sută. Asta îmi dă speranță că până la sfârșitul anului putem inaugura primul tronson de autostradă din Moldova!”, a spus Bode.

“De asemenea, drumul expres Craiova-Pitești, cu tronsonul 2, cu cele două variante ocolitoare, de la Balș și de la Slatina, 41 de km, în acest moment au un progres fizic de peste 55 la sută. Și aici vorbim despre un constructor român, la fel ca și la Râșnov-Cristian, și la varianta ocolitoare Bacău este același constructor, care a reușit să depășească progresul fizic din contract și va termina această lucrare, cu cele două centuri ocolitoare, Balș și Slatina, înainte de termenul stabilit în contract, și anume decembrie 2021”, a mai precizat ministrul.

În legătură cu Sebeș-Turda, lotul 1, cei 17 km, conform contractului, trebuiau să fie finalizați în 2018. În acest moment, progresul fizic este de peste 95 la sută. În condițiile în care vom avea cel puțin 25 de zile fără intemperii, în condiții meteo favorabile, cei 17 km de autostradă din Sebeș – Turda vor fi dați în trafic, spune ministrul.

„De asemenea, Râșnov-Cristian, sunt 10 kilometri din Comarnic-Brașov, au termen de finalizare în acest an, se vor finaliza în acest an!”, mai dă asigurări Lucian Bode.

Planurile pentru inelul de centură al Capitalei indică anul 2023

Lucian Bode a oferit detalii de ultimă oră şi despre Centura Capitalei.

“Inelul de centură a Capitalei are 102 km. Sectorul de sud are trei tronsoane, total 52 de km. Tronsonul 1 are termen de predare a proiectului tehnic și vom emite ordinul de începere a lucrărilor până la sfârșitul anului. La tronsonul 2 au început lucrările pe o secțiune și vom da ordin de începere și pe diferența de 14 km, dar din păcate, pe tronsonul 3, antreprenorul nu a predat proiectul la timp, i-am aplicat o penalitate, sperăm să se trezească și să avem toate cele trei tronsoane în lucru până la sfârșitul acestui an.

În ceea ce privește sectorul de nord, cu cei 50 de km, avem un tronson pentru care am semnat contractul de proiectare și execuție și trei tronsoane licitate, dar care se află în perioada de contestație, din păcate, toate trei.

Noi ne-am propus ca până în 2023 inelul de centură al Bucureștiului, la profil de autostradă, să fie finalizat ca parte componentă a coridorului principal pan-european Constanța-București-Pitești-Sibiu-Nădlac”, a mai explicat Lucian Bode la Digi24.

