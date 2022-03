Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus, joi, că România nu are absolut nicio problemă cu stocurile de petrol şi de carburanţi, iar românii nu au de ce să se teamă.

„Ce s-a întâmplat în cursul zilei de ieri face parte dintr-un război hibrid care se petrece pe teritoriul României”

„Aş vrea încă o dată să subliniez: România nu are absolut nicio problemă cu stocurile de petrol, nu are absolut nicio problemă cu stocurile de carburanţi, există resurse. Românii nu au de ce să se teamă că vom ajunge să nu existe benzină şi motorină în staţiile de distribuţie.

Nu există de asemenea niciun motiv pentru explozia preţurilor aşa cum s-a întâmplat ieri şi este regretabil absolut tot ce s-a întâmplat ieri şi această manipulare care a fost făcută.

Am spus încă de aseară că suntem într-o situaţie complicată, cu conflict armat la graniţa României, cu această agresiune a Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi eu, personal, cred în continuare că ce s-a întâmplat în cursul zilei de ieri face parte dintr-un război hibrid care se petrece pe teritoriul României”, a spus Virgil Popescu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Conform ministrului Energiei, nu există nicio problemă cu stocurile de benzină şi de motorină, iar cei doi mari producători sunt pregătiţi şi pot să aprovizioneze toate staţiile de distribuţie din ţară.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că a început o acțiune în cadrul căreia sunt verificate toate stațiile de alimentare cu carburanți din România.

Anunțul făcut de ministrul Energiei în legătură cu importurile de gaze naturale

Tot joi, Virgil Popescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că România este interesată să importe gaze din Azerbaidjan, precizând, de asemenea, că în cursul zilei de joi a avut o întâlnire de lucru cu ministrul Energiei din această țară, Parviz Shahbazov.

„Astăzi (joi – n.r.) am avut o nouă întâlnire de lucru cu Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan. Am discutat aplicat despre cooperarea concretă în energie, în domeniile prioritare. Am transmis că România este interesată să importe volume de gaze din Republica Azerbaidjan, având în vedere Parteneriatul Energetic Strategic consolidat dintre cele două ţări”, spune Virgil Popescu.

De asemenea, ministrul Energiei a notat ”am reiterat că în actualul context de securitate Coridorul Sudic este un factor de consolidare a securităţii energetice europene şi mai ales un instrument mult aşteptat de diversificare a aprovizionării cu gaze, Azerbaidjanul şi Europa fiind acum conectate cu o legătură energetică directă, sigură şi fiabilă”.