Anunţ important privind activitatea şcolilor din România! Ordinul comun semnat de miniştrii Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, referitor la închiderea şcolilor a fost publicat în Monitorul Oficial.

Este vorba despre ordinul care prevede că, în contextul pandemiei, şcolile se vor închide la intrarea unei localităţi în carantină şi nu când acea localitate atinge pragul de 6 la mie.

Ordinul a fost publicat marţi seara în Monitorul Oficial şi a intrat astfel în vigoare.

Ordinul comun poate fi citit accesând acest link.

Măsura a fost adoptată după ce Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, i-a cerut lui Vlad Voiculescu să permită menținerea deschisă a școlilor chiar şi în localităţile în care se depăşeşte pragul critic de infectare de 6 cazuri/1.000 de locuitori.

“Ministerul Educaţiei va rămâne consecvent principiului potrivit căruia şcolile trebuie să se închidă ultimele, doar dacă e nevoie. Am semnat ordin de ministru prin care şcolile se închid când localităţile intră în carantină. Am fi într-o situaţie absurdă dacă am avea terase, mall-uri şi alte localuri deschise şi am închide şcolile”, a precizat ministrul Sorin Cîmpeanu, într-o conferinţă susţinută marţi.