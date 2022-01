Avertisment fără precedent despre Omicron! Toți vom fi expuși. Ce este de făcut

Directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol, a vorbit despre tulpinile prezente acum în România, precizând că pe teritoriul nostru se află în circulație tulpina Delta și tulpina Omicron.

De asemenea, Adriana Pistol spune că în momentul în care tulpina Omicron va deveni dominantă la nivel național, atunci toată lumea va fi expusă.

“Nu va exploda asupra copiilor în mod deosebit, încă nu avem o transmistere comunitară susţinută, observăm că tulpina Omicron începe să câştige teren, am putea spune în prezent că avem în circulaţie ambele tulpini, atât tulpina Omicron, cât şi tulpina Delta, să spunem aproximativ jumătate jumătate. Odată ce tulpina Omicron va deveni dominantă, toată lumea sigur că este expusă, iar aglomerările umane duc la apariţia de cazuri dacă măsuril preventive, respectiv masca, spălatul pe mâini şi păstrarea distanţei fizice nu sunt îndeplinite”, a afirmat Adriana Pistol.

Directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a adăugat, totodată, că în România se află și doi-trei copii care au fost testați pozitiv cu noua tulpină descoperită în Africa de Sud.

În ceea ce privește certificatul verde, aceasta nu consideră că este târziu pentru ca documentul să intre în vigoare.

“În acest moment încă nu este târziu, dar sigur că la un moment dat dacă creşterea numărului de cazuri va fi foarte mare, în câteva săptămâni, s-ar putea să devină într-adevăr târziu”, spune Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Florin Cîțu, anunțul momentului privind certificatul verde

Fostul premier Florin Cîțu, actual președinte al PNL, a făcut vineri un anunț important cu privire la decizia momentului în vederea certificatului verde în România! Acesta spune că avem în prezent implementat un astfel de certificat în țară și că acum așteaptă noi proiecte asumate în privința acestui document.

Fostul premier al României, actual președinte al PNL și șef al Senatului, Florin Cîțu, a venit vineri cu prima declarație de presă din acest an, la o săptămână de când am intrat în 2022. Acesta a răspuns întrebărilor jurnaliștilor cu privire la noile măsuri cu privire la certificatul verde. Acesta spune că nu au mai existat până în prezent noi propuneri asumate în această privință, dar România are deja un certificat verde implementat în prezent, chiar dacă nu este obligatoriu și la locul de muncă.

„În primul rând, certificatul verde este în vigoare în România în mare parte. Sunt foarte multe instituții care cer certificatul verde. Suntem într-un stadiu avansat. România a luat această decizie. Ideea este când mergem mai departe cu certificatul verde. Propunerea este ca cel puțin personalul din sistemul medical și angajații, atât la stat, cât și la privat, să ceară certificatul verde. Sunt discuții cu MAI să fie introdus și în alte funcții esențiale. Pentru restul economiei aici discțiile sunt împărțite. Varianta pe care am propus-o în Parlamentul României este discutată și cu specialiști din sănătate, și din Justiție. Ea la 2 voturi nu a trecut de Senat. Vom vedea dacă mergem mai departe. Dacă nu, avem certificat verde în România. Acum, trebuie să fie aplicată această măsură”, a declarat Florin Cîțu.