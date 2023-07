Gigi Becali intervine în scandalul legat de azilele groazei și spune că nu crede că aceste locații erau în Voluntari. De asemenea, el mai spune că toate informațiile, cât și imaginile apărute în mediul online sunt, de fapt, invenții ale presei.

El a mai spus, în exclusivitate pentru România TV, că nu înțelege legătura cu Gabriela Firea.

”Astea sunt minciunile voastre! Vă uitați în alte părți și spuneți că sunt în Voluntari. Ce treabă are Godei cu Firea. Am vorbit eu cu cineva și mi-a spus: Domule Becali acolo este lupta între securiști și nu mă bag pentru ei. Nu mai merge ca pe vremuri, îi băgați Godei, Pandele, Firea, în fiecare zi poze, bam, bam, dar procurorul dacă nu are nicio probă și că Godei e prieten cu Firea, nu are nicio treabă asta. Instituțiile statului să îi aresteze pe cei vinovați! Da ce i-a băgat Firea? Ce treabă are Firea cu asta? Nu are treabă tată Firea! Pe Firea nici nu o interesează! Godei era un angajat. Salut! Ce faci? Noroc! Treaba lor, erau 50 de angajați și era și Godei pe acolo. Ce să îi facă Firea lui Godei? Să îl urmărească ce face minut de minut”, a declarat Gigi Becali.

Situația din azile nu e mai gravă decât cea din închisori

Latifundiarul din Pipera spune că nu i se pare ca situația din azilele de bătrâni este gravă și că cei din închisori o duc mai rău.

”Mai grav este în pușcării pentru că nu îi lasă acasă să se ducă la nevestele lor. Unde sunt copiii lor? Aaaa, sunt plecați din țară! Să vină să aibă grijă de părinții care i-au născut!”, spune el.

De asemenea, el a mai declarat că i-a zis de multiple ori lui Florentin Pandele să nu mai discute cu jurnaliștii.

”L-am tras de urechi și i-am spus: Băi nu fi fraier, nu mai intra în direct că jurnaliștii sunt ca procurorii. Îi dai o declarație dreaptă, spui adevărul și se leagă de ea. Nu mai intra, lasă-i să spună numai minciuni că procurorii nu se iau după minciuni”, a precizat Gigi Becali.

Nu s-ar fi întâmplat atrocitățile dacă Firea ar fi știut

În plus, spune Gigi Becali, nu s-ar fi întâmpla niciun abuz de acest nivel dacă Gabriela Firea sau Florentin Pandele ar fi știut despre aceste situații.

”Dacă știa Pandele de atrocități sau dacă știam eu, permiteam așa ceva? Niciodată în viața mea! Nici Pandele, mai ales Firea. Nu permitea aia în viața ei să se întâmple asta. Nu mai mulți, un singur bătrân dacă pățea așa ceva (…) Este primărie mare cu mulți angajați și unde este primărie mare cu bani mulți și multe posturi. Pandele are 2.500 de angajați, care a fost mai hoț, Godei ăla s-a apropiat mai mult, dar stai să vedem și cu Godei”, a mai spus Becali.

Mai mult, el a spus, întrebat dacă Pandele o să fie închis, ”Păi dacă se temea de cătușe, dacă avea cea mai mică legătură până acum era chemat de procurori. Nu vedeți că până acum procurorii nu v-au băgat în seamă. Să îl cheme la audieri și ce să facă, să răspundă pentru Godei? O să vedeți că nici Godei nu o să pățească mare lucru pentru că trebuie să ai probe. Chiar dacă ajunge la pușcărie nu o sa facă pușcărie grea”.