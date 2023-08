Retinopatia diabetică este o afecțiune redutabilă care, netratată la timp, poate duce la orbire. Este o boală a vaselor de sânge ale ochiului și apare la aproximativ zece ani de la debutul diabetului. Atenție, NU de la diagnosticarea lui, care de multe ori este una tardivă deoarece boala este multă vreme asimptomatică. Astfel, boala apare, în general, la diabeticii insuficient tratați sau cu răspuns prost la tratament.

„Pe primul loc se situează, însă, cei care nu respectă regimul alimentar și tratamentul corect al bolii diabetice, având valori glicemice peste limite maxima admisă. Din acest motiv se recomandă consult oftalmologic de două ori pe an în cazul diabeticului compensat (valorile glicemice sub tratament sunt sub limita maximă) și o dată la maximum trei luni în cazul celor cu valori glicemice mai mari. Recomandările sunt valabile indiferent dacă există sau nu vreo simptomatologie oftalmologică. Desigur, dacă apare vreun simptom oftalmologic de orice fel, pacientul diabetic trebuie să se prezinte de urgență la consult oftalmologic”, a spus aceasta.