PSD vrea ca pensiile să se mărească cu cel puțin 10%

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a oferit noi detalii despre majorarea pensiilor și despre salariul minim pe economie, care ar putea ajunge la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023, potrivit spuselor sale.

„Sigur, de la 1 ianuarie, pensiile se vor mări cu cel puțin 10% și ne gândim să avem și pentru această iarnă pachete sociale în continuare, pentru a veni în sprijinul categoriilor vulnerabile. Pentru că se preconizează a fi o iarnă grea pe întreg mapamondul”, a declarat, luni, Marius Budăi, potrivit Realitatea PLUS.

Referitor la salariul minim pe economie, acesta a spus: „Vom avea de făcut un consiliu național tripartit, apoi vom introduce în transparență publică decizia. Propunerea este de 3.000 de lei cu cei 200 de lei netaxați.”

Marius Budăi vrea neapărat să fie majorate pensiile

Vă amintim că, recent, ministrul Muncii și Solidarității Sociale a zis că pensiile românilor trebuie să fie majorate neapărat de la 1 ianuarie 2023, precizând, totodată, că trebuie protejate persoanele care fac parte din categoriile sociale vulnerabile.

„Este așa cum am spus mereu, vom avea o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie. Este obligatorie această creștere, dar și gândim în continuare pachete care să vină în sprijinul în primul rând categoriilor vulnerabile.

Avem nevoie de o creștere a pensiilor, de creșterea valorii punctului de pensie, dar avem nevoie și de intervenție pentru categoriile vulnerabile ca să trecem peste această iarnă care se preconizează a fi foarte grea nu numai aici în România, ci în general pe glob”, a afirmat, vineri seară, Marius Budăi.

„Eu am văzut intervenția de ieri a președintelui (Partidului Social Democrat) Marcel Ciolacu și am apreciat-o foarte mult pentru că este exact într-o gândire social democratică a ceea ce noi ne dorim să implementăm, un buget pentru pensiile bazate pe contributivitate.

Indiferent dacă ai pensia mai mare, trebuie să o ai pentru că ai contribuit în viață. Avem nevoie și de măsuri care să vină în sprijinul cât vulnerabile. Suntem obligați și trebuie să-i sprijinim pe cetățenii noștri. Avem nevoie de solidaritate socială și să sprijinim categoriile vulnerabile.

Cel puțin 10% va fi și se va vedea imediat când vom depune bugetul. După care îl vom trimite în Parlament pentru aprobare. Cel puțin 10% și în continuare trebuie să gândim așa cum am gândit și în acest an și cum am făcut de când noi PSD facem parte din acest guvern.

Am impus acest pachet social, implementarea să fie posibilă de la 1 ianuarie 2022, după care a apărut și războiul și ce a mai apărut. Trebuie să fim atenți să ajutăm mediul de afaceri, dar și categoriile vulnerabile. Trebuie să ieșim din iarnă cu toții și să nu lăsăm pe nimeni”, a adăugat el.

Întrebat de România TV dacă pensiile speciale vor crește sau nu anul viitor, Marius Budăi a răspuns: „Tot timpul când a fost vorbit de creșteri de pensii nu a crescut decât partea contributivă, nu am avut creșteri care nu se bazau pe contributivitate.”