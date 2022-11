Ministrul Muncii a explicat că pe masa discuțiilor sunt mai multe scenarii privind majorarea pensiilor și a punctat că acestea vor crește cu cel puțin 10% din 2023. Marius Budăi a precizat că aceste majorări trebuie să fie însoțite și de alte măsuri, făcând referire la prețurile la energie și protejarea locurilor de muncă.

Se impune o majorare de cel puțin 10%

„Noi, PSD, nu ne-am schimbat opțiunea. Am spus din august că se impune o majorare de cel puțin 10%. A prezentat și Marcel Ciolacu versiunea pentru o majorare de 15%, aici vorbit despre cei cu contributivitate.

Vorbim despre o majorare de 10% și pentru iarnă să sprijinim categoriile vulnerabile. Suntem în dezbateri, pe ultima sută de metri a bugetului pentru 2023. Trebuie ca aceste majorări să meargă cu alte măsuri (…), prețurile din energie, protejarea locurilor de muncă.

Voi rămâne echilibrat și am să fac anunțul final prin intermediul liderilor coaliției. Suntem pe final cu construcția bugetului și când îl vom depune în primă lectură, în Guvern, se va regăsi și suma de bani, cu majorarea punctului de pensie și intențiile pentru perioada de iarnă”, a declarat Budăi, la România TV.

Ce variantă preferă Marius Budăi

Acesta a precizat că varianta cu cea mai mare șansă de implementare este aceea în care toate pensiile vor crește cu 10%, iar cei care încasează pensii mai mici de 2.200 de lei să primească un ajutor de la Guvern pentru achitarea facturilor la energie.

„Aș opta pentru o variantă care să sprijine și categoriile vulnerabile. Suntem obligați să implementăm această solidaritate socială, pentru a ieși într-un mod cât mai bun din această iarnă”, a transmis ministrul, care a punctat că „pensiile vor fi majorate prin majorarea punctului de pensie”.

Ajutor diferențiat

Întrebat, de asemenea, ce înseamnă ajutorul diferenţiat, ministrul Muncii a vorbit despre programele de sprijin al categoriilor vulnerabile.

„Încă de la momentul formării coaliţiei am implementat pachete sociale şi am conştientizat să sprijinim şi categoriile vulnerabile. Practic, asta ne dorim, ca, în funcţie de evoluţia preţurilor, în funcţie de evoluţia inflaţiei, să avem posibilitate financiară să sprijinim echilibrat atât economia, cât şi categoriile vulnerabile.

Avem trei exemple care îmi vin acum în minte, pe care le-am implementat deja, se cunosc deja măsurile implementate din primul pachet social, am avut Sprijin pentru România, am avut măsuri pentru cetăţenii de până la 1.500 de lei pe care le derulăm şi acum, mai avem o etapă în noiembrie. Am avut cetăţenii care au până la 2.000 de lei … acum suntem în această modelare şi suntem pe final (…) cu propunerea de buget”, a precizat ministrul.