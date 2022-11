Pensiile vor crește obligatoriu de la 1 ianuarie 2023, cu „cel puțin 10%”

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, susține ferm că pensiile românilor trebuie să fie majorate neapărat de la 1 ianuarie 2023, precizând, totodată, că trebuie protejate persoanele care fac parte din categoriile sociale vulnerabile.

„Este așa cum am spus mereu, vom avea o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie. Este obligatorie această creștere, dar și gândim în continuare pachete care să vină în sprijinul în primul rând categoriilor vulnerabile. Avem nevoie de o creștere a pensiilor, de creșterea valorii punctului de pensie, dar avem nevoie și de intervenție pentru categoriile vulnerabile ca să trecem peste această iarnă care se preconizează a fi foarte grea nu numai aici în România, ci în general pe glob”, a declarat, vineri seară, Marius Budăi.

„Eu am văzut intervenția de ieri a președintelui (Partidului Social Democrat) Marcel Ciolacu și am apreciat-o foarte mult pentru că este exact într-o gândire social democratică a ceea ce noi ne dorim să implementăm, un buget pentru pensiile bazate pe contributivitate. Indiferent dacă ai pensia mai mare, trebuie să o ai pentru că ai contribuit în viață. Avem nevoie și de măsuri care să vină în sprijinul cât vulnerabile. Suntem obligați și trebuie să-i sprijinim pe cetățenii noștri. Avem nevoie de solidaritate socială și să sprijinim categoriile vulnerabile”, a adăugat el.

Acesta a anunțat că pensiile românilor vor crește cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023, subliniind că Guvernul de la București trebuie să ajute și categoriile vulnerabile, dar și mediul de afaceri.

„Cel puțin 10% va fi și se va vedea imediat când vom depune bugetul. După care îl vom trimite în Parlament pentru aprobare. Cel puțin 10% și în continuare trebuie să gândim așa cum am gândit și în acest an și cum am făcut de când noi PSD facem parte din acest guvern. Am impus acest pachet social, implementarea să fie posibilă de la 1 ianuarie 2022, după care a apărut și războiul și ce a mai apărut. Trebuie să fim atenți să ajutăm mediul de afaceri, dar și categoriile vulnerabile. Trebuie să ieșim din iarnă cu toții și să nu lăsăm pe nimeni”, a explicat ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Întrebat de România TV dacă pensiile speciale vor crește sau nu anul viitor, Marius Budăi a răspuns: „Tot timpul când a fost vorbit de creșteri de pensii nu a crescut decât partea contributivă, nu am avut creșteri care nu se bazau pe contributivitate.”

Guvernul României nu intenționează să mărească alocațiile momentan

Referitor la alocațiile copiilor, social-democratul a mărturisit că încă nu s-a stabilit nimic în cadrul coaliției de guvernare.

„Noi trebuie să ne gândim în primul și în primul rând la familii ca cetățeni și la familie în integralitatea ei, să depășească această iarnă care va fi foarte grea. De alocații vom vedea. Nu este nimic stabilit la această dată. Eu nu cred într-o familie care se susține doar cu alocația copiilor și nu cred că trebuie să susținem așa ceva.

Eu cred că cei care sunt apți de muncă și care sunt apți din punct de vedere medical și legal trebuie să muncească ca să-și poată întreține familia și să le oferim sprijin, să oferim sprijin angajatorilor, așa cum Ministerul Muncii o face pentru a încuraja angajarea tinerilor și cred că până la urma cea mai bună protecție socială este existența unui loc de muncă”, a spus Marius Budăi.