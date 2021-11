Amendamente pentru legea certificatului verde. Propuneri venite din partea PSD

Surse din PSD au precizat că partidul a propus o serie de amendamente în ceea ce privește legea certificatului verde la locul de muncă, printre acestea numărându-se testarea lunară pentru persoanele nevaccinate și obținerea certificatului verde la zece zile după administrarea primei doze de vaccin anti-COVID. Social-democrații spun că angajații care nu doresc să se vaccineze trebuie să prezinte un test PCR în fiecare lună.

Angajații din sistemul medical care nu doresc să se vaccineze vor trebui și ei să se testeze, însă PSD spune că pentru ei testarea ar trebui să fie gratuită.

În ceea ce privește personalul din învățământ, aceștia ar putea merge pe aceeași schemă, însă surse din PSD spun că discuțiile nu sunt definitive.

Mai mult decât atât, certificatul verde ar trebui introdus în toate instituțiile, indiferent dacă sunt în sectorul public sau privat.

Certificatul verde este o prioritate pentru români

Marcel Ciolacu anunță că în contextul european, certificatul verde este o prioritate pentru români. El a adăugat că a purtat o discuție cu Alexandru Rafila, dar și cu Alfred Simonis pe această temă, adăugând că speră să ajungă la o concluzie previzibilă pentru români.

„Cred că certificatul verde, în contextul european, e o prioritate și pentru români. L-am urmărit aseară pe Alexandru Rafila, am vorbit și cu el apoi, am vorbit și cu Alfred Simonis, am văzut și amendamentele depuse de doctorul Streinu-Cercel.

Cred că vom ajunge la o concluzie așteptată și previzibilă pentru români. Cred că certificatul verde este o necesitate”, a susținut liderul social-democrat.

Reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce vineri, Alexandru Rafila a declarat că, referitor obținerea certificatului verde în România ar trebui elimitată orice fel de discriminare. Mai exact, el susținea că persoanele care se vaccinează cu vaccinuri ARN mesager ar trebui să poată obține documentul la zece zile după prima doză, la fel ca în cazul imunizării cu vaccinul în doza unică.

Totodată, Rafila mai preciza că încă există dileme referitoare la certificatul verde în rândul românilor, în contextul în care acestora nu li s-a explicat ce este acest document și că se poate obține inclusiv cu testare.