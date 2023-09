Gheorghe Turda, decizie radicală! Artistul nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară.

Dar în ciuda succesului său profesional, în viața personală s-a confruntat cu adevărate dezamăgiri.

Gheorghe Turda a încercat să își refacă viața după moartea soției, în urmă cu 14 ani. Însă a avut parte de un șir de decepții în relațiile ce au urmat.

„După moartea soției mele, acum 14 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi refac într-un fel viața. Eu am o deviză a vieții de atunci încoace, singurătatea ucide.

Am încercat o dată, am încercat de două ori și nu a mers și atunci m-am oprit. Am stopat orice legătură cu presa vis a vis de știrile de prost gust, mi-au atribuit niște lucruri pe care nu le-am făcut.

Și chiar din contra am ajutat oamenii cât am putut pe fiecare și chiar m-au exploatat de bunătatea mea.

Multi colegi de breaslă, de scenă, de cântec, alții mai valoroși, alții mai puțin valoroși. Sigur că m-a afectat sufletește”, a povestit marele artist.