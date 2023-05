Marți, 16 mai 2023, Prințul Harry, Meghan Markle și mama ei, Doria Ragland, au participat o ceremonie de decernare a premiilor organizată la New York de către Ms. Foundation for Women, unde actrița a fost onorată pentru munca ei.

Potrivit unor imagini care circulă pe rețelele sociale, cei trei au plecat de la marele eveniment cu un taxi, apoi au fost urmăriți aproape două ore de paparazzi americani. Totul s-a desfășurat într-o zonă extrem de circulată din New York. Potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al Prințului Harry, urmărirea lor a fost „aproape catastrofală”, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

„Noaptea trecută, ducele și ducesa de Sussex și doamna Ragland au fost implicați într-o urmărire aproape catastrofală cu mașina de către un grup de paparazzi extrem de agresivi. Această urmărire, care a durat peste două ore, a dus la mai multe cvasi-coliziuni în care au fost implicați alți șoferi pe șosea, pietoni și doi ofițeri ai Departamentului de Poliție din New York”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prințului Harry, relatează agenția de presă Reuters.

„Urmărirea neobosită, care a durat mai mult de două ore, a avut ca rezultat momente în care aproape s-a ajuns la coliziuni cu alte autovehicule de pe șosea, cu pietoni și chiar cu doi ofițeri de poliție din New York”, scrie într-un comunicat de presă emis de către Departamentul de Poliție al orașului New York.

The Sussex-Ragland Family is stunning tonight! Check out Prince Harry, Meghan, and Mama Doria. 🫶✨ #CongratulationsMeghan pic.twitter.com/Kf5rRDSXGz

Prince Harry, Meghan Markle and Doria Ragland were spotted in a New York taxi last night after leaving the glitzy gala where the Duchess received an award. pic.twitter.com/K3Xd3K4gSx

— HARRY AND MEGHAN (@TerezaMatoukov4) May 17, 2023