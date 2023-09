PNC Bank a închis, oficial, 29 de locații, ca parte a unui efort mai mare de reducere a costurilor, scrie The Sun.

Închiderile au avut loc după ce PNC Bank a închis deja 47 de locații în luna iunie. Banca intenționează să închidă un total de 147 de locații, deoarece se concentrează mai mult pe online banking. În consecință, 60% din afacerile bancare ale PNC vor deveni exclusiv online. Schimbarea reflectă o bază de clienți cu nevoi diferite, a declarat un purtător de cuvânt pentru The U.S Sun.

„Am crescut amprenta sucursalelor PNC în ultimii cinci ani – prin construirea de noi sucursale și prin achiziții – în timp ce totalul sucursalelor din industrie a scăzut”, a mai spus acesta.

Sucursalele închise, în principalele lanțuri de magazine

Majoritatea locațiilor care se închid sunt situate în principalele lanțuri de magazine din mai multe state, în principal în mijlocul Atlanticului și în sudul Statelor Unite. Statele care înregistrează cele mai multe închideri sunt Maryland, Virginia, Florida, Alabama și Indiana. PNC are încă 2.600 de locații și aproximativ 60.000 de bancomate răspândite în întreaga țară.

De asemenea, în New York, sucursale ale Capital One, Citizens Bank și JPMorgan Chase își vor închide porțile până în luna septembrie. O situație care va îngreuna accesul clienților la serviciile bancare de bază. Bank of America, Community Bank, KeyBank, Santander Bank și Wells Fargo vor pune și ele lacătul pe mai multe sucursale, informează Daily Mail. Wells Fargo a cerut închiderea altor 37 de sucursale din SUA.

Wells Fargo a cerut închiderea altor 37 de sucursale din SUA, accelerând și mai mult tranziția Americii către servicii bancare automatizate.

Șase locații din California urmează să fie afectate, alte patru în Florida și, respectiv, Georgia, trei în Pennsylvania, dar și în alte state, potrivit unui buletin publicat de Office of the Controller of the Currency (OCC) luna aceasta. Wells Fargo & Co. a raportat cele mai multe închideri nete în 2021, 267, urmată îndeaproape de U.S. Bancorp cu 257 de închideri.

„O baie de sânge bancară”

Toate închiderile sucursalelor bancare din SUA trebuie să fie aprobate de OCC, care supraveghează evidențele și evaluează efectul acestor deschideri și închideri asupra comunităților afectate. Cea mai recentă rundă de închideri are loc în timp ce America se confruntă cu ceea ce experții numesc „o baie de sânge bancară”, marile bănci lichidând cu viteza luminii tot mai multe sucursale și bancomate.

În buletinul OCC au fost incluse cereri și de la alte bănci, în special Chase, care vrea să închidă șapte sucursale, Bank of America a solicitat patru închideri, în timp ce Capital One și PNC au anunțat planuri de a elimina câte una.

Schimbarea, accelerată de pandemie

Băncile americane au automatizat constant serviciile financiare, dar schimbarea a fost accelerată de pandemie. Anxietatea legată de transmiterea Covid-19 a descurajat gospodăriile să facă schimb de numerar și le-a încurajat să folosească aplicații digitale de plată, cum ar fi aplicația Cash a Venmo și Block Inc.

Un studiu al Rezervei Federale a arătat o creștere cu 12,4% a tranzacțiilor digitale în primul trimestru al anului 2020 până în al doilea.