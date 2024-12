În cadrul ultimei ședințe de Guvern din mandatul său, premierul Marcel Ciolacu a anunțat o serie de măsuri economice și de infrastructură. Printre acestea se numără prelungirea plafonării prețurilor la polițele RCA și aprobarea unor investiții semnificative în diverse proiecte de infrastructură. Aceste decizii vin într-un context economic și politic provocator, în încercarea de a stabiliza piața și de a sprijini creșterea economică.

Marcel Ciolacu a anunțat miercuri prelungirea măsurii de plafonare a prețurilor la polițele RCA până la 31 martie 2025. Această măsură, propusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a fost inițiată în aprilie 2023 și prelungită succesiv pentru a preveni creșterea necontrolată a prețurilor pe piața RCA.

Guvernul a aprobat finanțarea unor mari investiții în infrastructura rutieră. Marcel Ciolacu a subliniat că realizarea unui drum de legătură pentru municipiul Târgoviște, cu o alocare de aproape 1 miliard de lei, va facilita conexiuni mai bune între regiuni.

Aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea economică regională și pentru asigurarea unui transport mai eficient și sigur.

Un alt proiect important anunțat de premier este modernizarea Uzinei Mecanice Cugir. Acesta a fost evaluat la 410 milioane de lei și este menit să crească eficiența activității uzinei, asigurând în același timp producția la standarde NATO.

Marcel Ciolacu a condus miercuri ultima şedinţă de guvern în calitate de premier, spunând că nu a fost uşor şi că nici viitorul executiv nu va avea o sarcină uşoară. Premierul a anunțat că va face un bilanț al guvernării sale.

„În final, am un mesaj cu privire la toți românii și la țară. România trece prin turbulențe cauzate de instabilitatea politică și anularea alegerilor prezidențiale. Numai împreună vom opri aceste incertitudini, prin crearea unei majorități pro-europene și a unui guvern care să deruleze reformele și investițiile din PNRR și Planul bugetar structural, angajate la nivel european. Acest lucru trebuie să se întâmple până la sfârșitul acestui an. Am trecut împreună prin criza economică, sanitară, energetică și prin cea declanșată de războiul de la granițe. Sunt convins că vom trece solidar și peste această perioadă. România are mecanisme de stabilizare automată și avem capacitatea de a mobiliza toate resursele la dispoziție pentru a reveni pe un drum stabili”, a mai spus premierul.