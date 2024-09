Florin Barbu a obținut de la UE un sprijin de 21,6 milioane euro pentru fermierii români afectați de secetă

România, începând cu toamna anului trecut, a fost lovită de valuri de căldură intensă, secetă severă, furtuni puternice, grindină și inundații, care au afectat grav producția agricolă. Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), peste 16.000 de fermieri au solicitat evaluarea pagubelor pentru culturile de toamnă din 2023, suprafața afectată depășind 320.000 de hectare, din care aproximativ 200.000 de hectare erau cultivate cu grâu. Gradul de afectare a variat între 50% și 100%, în multe cazuri ducând la pierderi totale.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prezent la ședința Consiliului AgriFish din Bruxelles, a subliniat nevoia urgentă de a sprijini fermierii români afectați de secetă. În urma negocierilor, s-a aprobat un ajutor de 21,6 milioane de euro, iar discuțiile continuă pentru obținerea de fonduri suplimentare pentru fermierii cu culturi de primăvară afectate.

În primăvara anului 2024, culturile de porumb, floarea soarelui, plantațiile pomicole și viticole au suferit de asemenea pierderi majore. Peste 138.000 de fermieri au cerut evaluarea pagubelor, suprafața totală afectată la nivel național fiind de peste 2,2 milioane de hectare.

“Comisia Europeană ne-a aprobat 21,6 milioane de euro, sprijin financiar pentru fermierii ale căror culturi de toamnă au fost afectate de secetă. Sunt chiar acum la Bruxelles, la Consiliul AgriFish și continuăm negocierile pentru a primi sprijin financiar din partea Comisiei Europene și pentru culturile de primăvară, așa cum este normal.

Așa cum am promis, pentru prima dată, vom acorda despăgubiri fermierilor afectați de secetă în anul în care s-au produs calamitățile, pentru că fermierii noștri au nevoie de sprijin acum pentru a pregăti următorul an agricol! De asemenea, aceste masuri vin in completarea celor pe care le-am anuntat in sedinta de guvern de la sfârșitul lunii august, care doresc a fi adoptate intr-un act normativ ”, a declarat Florin Barbu.