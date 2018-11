Anunț șocant! Simona Halep se retrage. Problemele de sănătate persistă

Simona Halep nu va participa la turneul de la Brisbane, ce se va disputa în prima săptămână a lunii ianuarie, conform Digisport. Problemele cu hernia de disc nu-i dau pace celei mai bune jucătoare a lumii.

Până acum, la turneul de la Brisbane au confirmat participarea Elina Svitolina, Petra Kvitova, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Karolina Pliskova, Kiki Bertens şi Daria Kasatkina.

Se speră totuşi ca Simona Halep să participe la urneul de la Sydney, care se va desfăşura între 7 şi 12 ianuarie 2019.

Avansul Simonei faţă de locul doi mondial, Angelique Kerber, este de 1.046 de puncte.

Simona Halep a afirmat că vrea să-şi treacă în palmares şi câştigarea turneului de la Wimbledon, după ce în 2018 s-a impus la Roland Garros. Ea a menţionat că dacă se va va ameliora accidentarea de la spate va fi aptă să se întoarcă la antrenamente. Sper ca totul să decurgă normal”, a declarat lidera WTA.

„Vreau să câştig un nou turneu de Mare Șlem, e un obiectiv pe care mi-l setez în fiecare en. Am câştigat Roland Garros, acum Wimbledon este obectivul. Sunt încrezătoare că voi avea un sezon bun, chiar dacă ar putea fi un început lent de an din cauza faptului că nu am jucat foarte multe meciuri la finalul acestui sezon”, a afirmat Simona Halep.

Ea a pierdut în turul III la Wimbledon în acest an, învinsă de jucătoarea taiwaneză Su-Wei-Hsieh, 28 WTA, scor 6-3, 4-6, 5-7.