Familia fetei vrea să facă o contraexpertiză după ce DIICOT a arătat că oasele din butoiul lui Gheorghe Dincă sunt ale Alexandrei Măceșanu în proporție de peste 99,9%.

Inițial, aceștia erau împiedicați de formalități. Pentru a cere o contraexpertiză, familia trebuia să de în judecată dosarul.

Unchiul fetei revine și spune că se poate cere o astfel de expertiză și în faza de urmărire penală.

„Am lamurit cu Procurorul General. DIICOT trebuie sa emita ordonanta, cu ea sa ne adresam INML si pe urma sa fie transmise (fragmentele de oase si dinti) de noi ca familie catre orice institut din lumea asta. Nu am cerut sprijinul financiar al statului, familia va suport costurile. INML se joaca cu 99%, eu astept sa fie 100%. Acum nu putem sa facem nimic pentru ca nu avem raportul INML care va iesi in 30 de zile”, a zis Cumpanasu.

Intrebat ce se va intampla in situatia in care contraexpertiza va contrazice raportul INML, unchiul Alexandrei a raspuns: `In momentul ala eu nu stiu daca mai putem vorbi despre o tara`.

