Cum să pregătești un dosar de pensionare? În primul rând, reamintim că, în țara noastră, actul normativ care reglementează sistemul public de pensii este Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în M.Of. în 9 iulie 2019.

Art. 1 al Legii nr. 127/2019 stabilește: “Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.”

Dreptul la pensie este un drept din sfera drepturilor la asigurări sociale, este garantat de stat și se exercită în condițiile Legii nr. 127/2019, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 45 al Legii nr. 127/2019 enunță faptul ca in sistemul public de pensii se acorda 2 (doua) categorii de prestații sociale, și anume: pensiile și alte prestații de asigurări sociale.

Câte tipuri de pensionare există?

În continuare, la art. 46, alin. (1) regăsim cele 4 (patru) tipuri de pensie ce pot fi acordate:

a) pensia pentru limită de vârstă;

b) pensia anticipată;

c) pensia de invaliditate;

d) pensia de urmaș;

În prezentul articol vom enumera documentele care trebuie să se regăsească într-un dosar de pensionare al persoanelor care doresc să obțină o pensie pentru limita de vârstă sau o pensie anticipată.

Cine sunt contribuabilii sistemului public de pensii?

Art. 25, alin. (1) al Legii definește cele 4 categorii de contribuabili, și anume:

a) persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și din indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pentru care angajatorii sau entitățile asimilate acestora au obligația, potrivit Codului fiscal, de a calcula, de a reține la sursă și de a vira contribuția de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală și care, potrivit Codului fiscal, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează și plătesc contribuția de asigurări sociale;

c) angajatorii sau entitățile asimilate acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale datorată pentru condiții deosebite și/sau speciale de muncă, precum și eventuale diferențe de contribuții de asigurări sociale pe care legislația le pune în seama angajatorului;

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile teritoriale și unitățile trimițătoare, care, potrivit legislației specifice, au obligația de a suporta din bugetele proprii contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoanele care beneficiază de drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv pentru personalul român trimis în misiune temporară sau permanentă în străinătate.

De asemena, alin. (2) al aceluiasi articol, introduce o nouă categorie de contribuabili: “Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii și persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.”

Reamintim ca, in conformitate cu art. 3, lit. b, contract de asigurare socială este definit ca fiind “contractul încheiat între persoana fizică și casa teritorială de pensii pentru completarea stagiului de cotizare prevăzut de prezenta lege sau pentru completarea venitului asigurat”.

Unde este definit un dosar de pensionare

Persoana care dorește să se pensioneze și consideră că îndeplinește condițiile prevăzute de lege, trebuie să reunească documentele justificative pe care le deține și care dovedesc realizarea stagiului de cotizare într-un dosar pensionare, căruia trebuie să îi atașeze cererea de pensionare.

Conform art. 94, alin. (1) din Legea pensiilor, “Pensia se acordă la cererea titularului dreptului sau reprezentantului legal al acestuia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.”. Totuși, cererea de pensionare poate fi depusă și de o altă persoană decât cele menționate anterior, cu condiția ca respectiva persoană să declare pe propria răspundere că cererea este semnată olograf atât de titular, cât și de dânsa (persoana care o depune).

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul.

Ce documente conține un dosar de pensionare?

Copie după cartea de identitate a solicitantului;

Copie după cartea de muncă a solicitantului – cartea de muncă este documentul oficial în care se înscrie timpul cât o persoană a lucrat într-o întreprindere (instituție) publică sau particulară, societate comercială etc. Este actul prin care se dovedește vechimea în muncă a unei persoane;

Adeverințe emise de angajatorii solicitantului prin care aceștia atestă faptul că solicitantul a lucrat în cadrul instituției / autorității / societății respective, funcția deținută, durata de timp în care a fost salariat al respectivului angajator, salariul de bază și sporurile de care a beneficiat;

Dovada realizării perioadelor asimilate de lege la stagiul de cotizare și dovada încheierii unui contract de asigurare socială (dacă a fost cazul);

Care este procedura de obținere a adeverințelor care atestă vechimea în muncă?

Persoana care dorește să depună un dosar pensionare trebuie să aibă o evidență clară a perioadelor în care a desfășurat activitate în câmpul muncii și trebuie să și dovedească acest lucru.

Recomandăm tuturor persoanelor care se apropie de vârsta de pensionare să verifice dacă au documente care le atestă vechimea în munca. În caz contrar, trebuie să formuleze câte o cerere pentru fiecare fost angajator, cerere prin care să solicite să i se elibereze o Adeverință care atestă cele enunțate mai sus.

Se întâmplă frecvent ca fostul angajator să se fi reorganizat și să nu mai existe sub aceeași denumire. În aceste situații, solicitanții trebuie să afle care este entitatea care a preluat fosta formă de organizare sau care este entitatea care administrează arhiva fostului angajator și să își îndrepte cererea de eliberare a Adeverinței către respectiva entitate. De reținut este faptul că emiterea adeverinței poate dura și câteva luni, astfel încât demersurile trebuie începute din timp.

Vă oferim, mai jos, un MODEL CERERE SOLICITARE ADEVERINȚĂ ANGAJATORI, pe care îl puteți folosi în cadrul solicitărilor dvs.

Catre: Denumirea angajatorului / Arhivei de la care se solicita informatii si sediul acestuia;

Subsemnatul, Nume Prenume, identificat cu CNP ……………., Nr. CI…………, Serie CI ………….., cu domiciliul in ……………………………………………………………………, angajat al unitatii / societatii ……………. in perioada ….…..-…….., ocupand functia de ………..…, solicit eliberearea unei Adeverinte care sa ateste vechimea in munca, precum si informatii referitoare la salariul de baza obtinut impreuna cu sporurile realizate (de ex: spor de munca de noapte, spor grupe de munca, prime, etc).

Mentionez faptul ca Adeverinta imi este necesara in vederea intocmirii a unui dosar pensionare.

Va multumesc!

Semnatura:

Legea pensiilor are 2 Anexe relevante în ceea ce privește forma Adeverințelor emise de către angajatori. Este vorba despre Anexa 6 si Anexa 9.

Anexa nr. 6

Emitent …………………………..

C.U.I. ………../Cod fiscal ………..

Adresa …………..

Telefon ………..

Nr. …………../Data ……………..

ADEVERINȚĂ PENTRU UN DOSAR PENSIONARE

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ………………………………………….., născută/născut la data de ……………………….. în localitatea ………………………………………….., județul……………………….., sectorul ………, având C.N.P. ……………………………, a fost angajată/angajat la *) ………………………………………, în perioada de la …………………. până la ……………………..*) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.În perioada de la ……………………… până la ………………, având meseria/funcția de ……………………………., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat:

OBSERVAȚII: ………………………………………………………………………

AnIanuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Salariu realizat

lunar

Denumire spor

Denumire spor

Denumire spor

Indemnizație

Adaosuri

Ore suplimentare

Prime

Total

venit lunar realizat

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

În cazul în care unitatea este deținător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activității, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) și documentul în baza căruia i-a fost stabilită această calitate.

Anexa nr. 9 din dosar pensionare

UNITATEA …………………………..

C.U.I. ………../Cod fiscal ………..

Adresa …………..

Telefon ………..

Nr. ………….. /Data ……………..

ADEVERINȚĂ PENTRU DOSAR PENSIONARE

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ………….., născută/născut la data de ………… în localitatea ……………, județul …………., sectorul ……, având C.N.P. …………, a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea*) ……………, în perioada de la …………… până la ……………… .În perioada de la ………. până la ………, având meseria/funcția de ……….., a fost încadrată/încadrat în grupa**) …………. de muncă, în procent de ………%, conform ………………………………. .***)Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ……. de muncă îl reprezintă ………… .****)

OBSERVAȚII: ………………………………………………………….

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

DE RETINUT! Legea pensiilor stabilește că există și perioade asimilate stagiului de cotizare care vor fi avute în vedere la calculul pensiei și este necesar ca solicitantul să facă și dovada acestor perioade.

Alin. (2) al art. 60, stabilește că în vederea calcularii stagiului de cotizare, se au în vedere următoarele perioade asimilate:

a) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

b) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

c) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani;

d) are vechime în muncă conform prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

e) a realizat perioade necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2) din Lege, “La stabilirea prestațiilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute conform legislației altor țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice internaționale la care România este parte.”

Depunerea unui dosar de pensionare

În momentul în care persoana care dorește să se pensioneze, deține toate adeverințele necesare, aceasta poate întocmi un dosar pensionare pe care îl poate depune la Casa Județeană de Pensii de care aparține sau îl poate încărca, în format electronic (ceea ce înseamnă că va scana toate documentele) pe site-ul Casei de Pensii.

Pentru a depune on-line un dosar pensionare, solicitantul trebuie să își facă un cont on-line pe site-ul: www.cnpp.ro urmând procedura descrisă în continuare.

Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont.

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă daca acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea.

Structura formularului este următoarea : Date de identificare: Numele şi prenumele, CNP, Adresa de e-mail, Act de identitate, Adresa de domiciliu, Se introduce text (Cod CAPTCHA), Se apasă butonul de finalizare formular, După finalizarea completării formularului se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.

Atenție la procedură! Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse urmatoarele etape: