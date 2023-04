În timp ce participa la slujba de Înviere, desfășurată în Catedrala Mântuitorului Hristos, din capitala Rusiei, pe gâtul lui Putin a fost observată o cicatrice. Semnul, considerat de unii drept o dovadă a unei afecțiuni, a fost imediat legat și de invazia din Ucraina, scrie Daily Mail.

Asemănându-se cu o cicatrice sau o cută a gâtului, semnul se afla exact în mijlocul gâtului. Unii l-au asemănat cu litera Z, semnul sub care armata rusă a invadat Ucraina, acum un an. Imaginea a generat un nou val de speculații conform cărora liderul rus are cancer tiroidian, așa cum susținea anul trecut site-ul media Proekt.

Ce susținea anul trecut site-ul Proekt privind boala lui Putin

Jurnaliștii de aici au publicat o listă cu specialiștii care l-ar fi vizitat pe liderul de la Kremlin, la Soci. Potrivit acestora, un medic specializat în cancer tiroidian l-ar fi vizitat de 35 de ori. Ulterior, Kremlinul a negat că președintele rus ar avea probleme de sănătate.

Jurnaliștii de la Proekt afirmau că liderul de la Kremin a avut o serie de dispariții misterioase în noiembrie 2012, martie 2015, august 2017, februarie 2018 și septembrie 2021, când s-a autoizolat în urma unor cazuri de Covid depistate la persoane din anturajul său.

În aceste perioade, ședințele s-au desfășurat fără prezența presei. În plus, s-a spus că Putin era însoțit în mod constant de un chirurg – Evgheni Selivanov, de la Spitalul Clinic Central din Moscova, specializat în cancer tiroidian.

”Cicatricea” a mai apărut și în 2020

O astfel de cicatrice a mai fost observată în urmă cu mai bine de doi ani, în decembrie 2020, când site-ul rus Sobesednik a prezentat un semn distinct pe gâtul lui Putin, notează tabloidul britanic.

La acea vreme, chirurgul plastician Amjad Al-Yousef a comentat: „În teorie, după intubarea pacientului (introducerea unui tub în scopuri chirurgicale) o astfel de cicatrice poate rămâne, dar este doar in teorie. Se întâmplă adesea să nu rămână nici măcar o cicatrice, pe măsură ce pielea se vindecă”.

Urme ale bătrâneții

Comentariile sale au fost făcute înainte de apariția zvonurilor conform cărora Putin suferă de cancer tiroidian. În ciuda acestor afirmații, nu există nicio dovadă că președintele rus a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea glandei tiroide, care ar putea implica o incizie de câțiva centimetri în partea din față a gâtului.

Al-Yousef a sugerat că, de fapt, nu era o cicatrice, ci de urme ale bătrâneții. O altă versiune care s-a vehiculat intens a fost că Vladimir Putin a fost tratat cu steroizi, ceea ce a dus la un aspect umflat în jurul feței și al gâtului.

Dezmințirile venite din partea echipei lui Vladimir Putin nu au împiedicat speculațiile din ultimul an legate de bolile pe care le-ar avea președintele rus și chiar cele că ar fi suferit unele intervenții chirurgicale. Mai mult, un expert în limbajul corpului susținea anul trecut că l-a descifrat exact pe Putin, explicând ce ar putea fi în neregulă cu liderul rus.

Potrivit Daily Mail, președintele Rusiei ar suferi de boala Parkinson în stadiu incipient și ar avea cancer pancreatic. Informația respectivă ar proveni din informații furnizate de agențiile de spionaj, însă nu a putut fi verificată în mod independent. Potrivit tabloidului britanic The Sun, e-mailurile trimise de o sursă de informații din Rusia păreau să confirme că Vladimir Putin a fost diagnosticat cu Parkinson în stadiu incipient și cancer pancreatic.