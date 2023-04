„Acesta nu a fost adevăratul Putin”, a declarat la televiziune Oleksei Danilov miercuri, 19 aprilie, însă fără a prezenta dovezi în acest sens, relatează postul german de televiziune ZDF.

„Pentru a putea vorbi cu adevăratul Putin, trebuie să te carantinezi cel puțin 10-14 zile”, a adăugat el. Oficialul ucrainean susține că Putin, care a fost reperat în Herson, a fost „o dublură obișnuită, din care, după cum se știe, există mai multe”.

Potrivit lui Oleksei Danilov, Vladimir Putin este „un om speriat”, iar ideea că a decis să viziteze frontul este pur și simplu imposibilă.

Moscova respinge însă acuzațiile Kievului, catalogându-le drept ”ciudate”.

”Pot să spun că aceste declaraţii sunt cel puţin ciudate”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În urmă cu câteva zile, Vladimir Putin a efectuat vizite în zone ocupate de către armata rusă în regiunile ucrainene Herson şi Lugansk. Aceasta ar fi a doua sa vizită în Ucraina de la începerea războiului în februarie anul trecut.

Putin a rămas în cartierele generale militare, fără a se apropia de front şi fără a se întâlni cu militari sau cu civili.

În contextul în care tot mai mulți spun că Vladimir Putin este grav bolnav, un politolog rus a dezvăluit că acesta ia medicamente foarte puternice pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.

Potrivit politologului, se vede că limbajul președintelui rus nu mai ține pasul cu gândirea.

„Ochii îi strălucesc, creierul nu poate ține pasul cu limbajul său, iar vorbirea este clar înaintea gândirii. Acest lucru este foarte vizibil”, a spus el, care monitorizează îndeaproape acțiunile liderului de la Kremlin.

Profesorul Valery Solovei, care pregătește ofițeri de informație și diplomați, că Vladimir Putin se pregătește cu mare atenție înainte de fiecare discurs pe care îl ține. Acesta mai susține că președintele rus ia medicamente special pentru a putea să vorbească mai multe ore la întrevederile pe care le are și pentru a părea convingător.

Speculațiile că Putin nu ar fi, de fapt, Vladimir Putin, au luat amploare, în special pe internet. Teoriile se bazează pe presupuse diferențe vizibile, față de acum câțiva ani, în aspectul lui Putin, susținătorii acestei teze indicând detalii precum bărbia, urechile și ridurile de pe frunte, potrivit GreekReporter.

