Simona Halep a revenit în circuitul WTA, jucând al treilea meci din acest sezon la turneul Hong Kong Tennis 125, împotriva australiencei Arina Rodionova. Rodionova, are 34 de ani și ocupă în prezent locul 114 în clasamentul WTA.

Această partidă marchează prima apariție a sportivei noastre după o pauză de aproape cinci luni, cauzată de o accidentare la genunchi.

Ultimul ei meci a avut loc la Paris, pe 15 mai, când a fost nevoită să abandoneze împotriva lui McCartney Kessler.

Meciurile de la Hong Kong au debutat la ora 09.00 (ora României), iar Halep a urcat pe teren după-masă pentru a înfrunta o adversară bine pregătită și în formă. După un început solid, Simona a avut dificultăți în setul al doilea, dar și-a regăsit ritmul pe parcursul jocului.

Primul set: Simona Halep a început în forță, dominând clar primul set. Cu un procentaj excelent de 75% puncte câștigate pe primul serviciu și 71% pe al doilea, Halep a încheiat setul cu 6-2, arătând un joc sigur și bine organizat.

Break-urile timpurii și siguranța pe propriul serviciu i-au adus rapid avantajul, iar experiența și valoarea și-au spus cuvântul.

Al doilea set: Setul al doilea a fost mult mai echilibrat, Rodionova reușind să își îmbunătățească jocul și să pună presiune pe Halep. Deși Simona a avut un start dificil, revenind de la 0-40 pentru a câștiga pe serviciul adversarei, australianca a reușit să preia conducerea setului.

Cu un procentaj de 63% pe primul serviciu, Simona a continuat să lupte, dar a cedat în fața unei adversare care a crescut în intensitate pe final. Rodionova a egalat la seturi, câștigând setul cu 6-4.

Setul decisiv: Setul al treilea a fost o luptă continuă între cele două sportive, ambele oferind momente tensionate. Halep a egalat la 3-3 după un game dificil, dar australianca a continuat să pună presiune.

Pe măsură ce oboseala și-a spus cuvântul, Simona a încercat să își păstreze concentrarea, dar Rodionova a reușit să câștige game-uri importante pe finalul setului, profitând de micile ezitări ale româncei.

Simona Halep a reușit să facă break și să preia conducerea la 5-4, având șansa să servească pentru câștigarea meciului.

După un set decisiv plin de tensiune, Halep a reușit să își mențină calmul și să finalizeze meciul în favoarea sa. Simona Halep s-a impus în trei seturi epuizante în fața australiencei Arina Rodionova, cu scorul 6-2, 4-6, 6-4.

A joyous day! Simona has had to fight so much off the court the past few years. But she has not given up. And today Simona played great, and fought through fatigue to get her first WTA win since beating Potapova Aug 16, 2022. Simona Halep defeated Arina Rodionova 6-2, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/IOJzjYgK0J

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 2, 2024