Mihai Bobonete este, fără îndoială, una dintre cele mai iubite figuri din showbizul românesc. Cunoscutul actor îl interpretează pe Bobiţă în serialul Las Fierbinţi, are propriile show-uri de stand-up comedy şi apare şi ca jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent” de la ProTV.

Ce studii are Mihai Bobonete? Nimeni nu se aştepta la asta

Puţini ştiu însă ce studii are, de fapt, celebrul actor. Deşi mulţi s-ar aştepta să aibă studii de specialitate în actorie, Mihai Bobonete a studiat cu totul altceva.

După ce a terminat liceul, el a mers la Craiova la Facultatea de Electrotehnică. Ajuns în anul patru la această facultate, într-o vară, într-o vacanţă petrecută la Costineşti, bunul său prieten Octavian Strunilă, care i-a devenit şi naş, l-a sfătuit să devină actor.

Bobonete recunoaşte că Octavian Strunilă a fost singura persoană care l-a sprjinit pe acest drum. Viitoarea vedetă din Las Fierbinţi s-a retras de la Facultea de Electrotehnică şi a mers la Bucureşti, unde s-a pregătit pentru facultatea de actorie.

„Singurul om care m-a îndemnat a fost Octavian Strunilă, care este și nașul meu. Iar lui i-a venit ideea asta nebunească atunci când eram la Costinești.

Băusem toată noaptea și dimineața a zis: „Nu vrei să te faci actor?”. Eram deja anul al patrulea la Electrotehnică, la Craiova și am renunțat și am venit la București brusc. A fost o decizie de moment.

M-am pregătit pentru admitere cu Strunilă, el m-a învățat bine monologuri, o poezie, două și cam aia a fost. Am intrat din prima, da”, a povestit Mihai Bobonete pentru Libertatea.

A rezistat doar un la actorie: Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți

El a intrat din prima la actorie, însă nu s-a împăcat bine cu noua sa facultate, astfel că s-a retras şi de acolo, după primul an. Astfel, Bobonete a rămas la final doar cu diploma de liceu.

„Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea. S-a întâmplat și la Electrotehnică. Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat.

Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent.

Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți”, a mai precizat îndrăgitul actor.

Mihai Bobonete: Nu cred că poți să faci averi peste noapte cu actoria

Cât despre banii pe care îi câştigă un actor în România, Mihai Bobonete spune că se poate trăi decent, însă trebuie muncit foarte mult.

„Cred că se poate trăi decent și din actorie și joburi adiacente, dar totul e să muncești mult. Nu cred că poți să faci averi peste noapte cu actoria.

Nu poți avea succes peste noapte cu un rol, trebuie să muncești și să capeți înțelepciune, iar veniturile pecuniare vin cu experiența și creșterea valorii.

Nu mă plâng și, slavă Domnului!, sunt încă în putere să pot munci și nu fug de muncă, așa că să vină și banii, că nu strică”, a mai spus vedeta.