Clubul de fotbal Dinamo Kiev, din Ucraina, a dezvăluit sâmbătă că Oleksandr Shovkovskyi, secundul lui Mircea Lucescu, va prelua funcția de antrenor principal în timp ce tehnicianul român va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Potrivit comunicatului transmis de Dinamo Kiev, „Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo, va trebui să își delege temporar responsabilitățile și autoritatea de antrenor principal din cauza stării sale de sănătate și a necesității unei intervenții chirurgicale”.

În urma anunțului privind viitoarea intervenție chirurgicală pe care o va suferi din cauza stării sale de sănătate, antrenorul principal al lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, își va transfera temporar atribuțiile și puterile de antrenor principal către secundul său Oleksandr Shovkovskyi.

Lucescu a făcut acest anunț după meciul dintre Dinamo Kiev și Șahtior Donețk, încheiat cu scorul de 1-1 pe stadionul „Valerija Lobanovskoho”.

Mircea Lucescu va fi operat la Kiev

El a declarat că are încredere în medicul său și că va fi operat de coxartroză la Kiev și nu în altă țară, pentru a putea rămâne aproape de echipă. Shovkovskyi va prelua funcția de antrenor principal și va pregăti echipa pentru următoarele meciuri, Lucescu urmând să o asiste pe cât posibil. Clubul speră la rezultate bune sub conducerea temporară a lui Shovkovskyi.

„De acum înainte, voi intra în concediu medical, după cum știți, trebuie să mă operez la picior pentru coxartroză. Am încredere în medicul meu, așa că o voi face la Kiev. Aș fi putut să plec din Ucraina și să mă operez în altă țară, dar voi rămâne în Ucraina pentru a fi mai aproape de echipa noastră.

Acest lucru este important pentru echipă și pentru club. Atribuțiile mele vor fi îndeplinite de Oleksandr Shovkovskyi, care va pregăti echipa pentru următoarele meciuri, iar eu îl voi ajuta cât de mult pot. Sper că echipa va juca bine și va avea rezultate bune”, a precizat Mircea Lucescu.

În acest moment, Dinamo Kiev ocupă poziția a 4-a în clasament, având 41 de puncte, în timp ce Șahtior Donețk conduce detașat, cu 53 de puncte și 8 meciuri rămase de jucat.

Probleme serioase de sănătate

„A fost pauza echipelor naționale și am venit să fac un control medical să văd cum mai sunt. Am coxartroză și dureri. Noi am jucat pe terenuri foarte dure, tari, înghețate! Aveam și crampoanele făcute de noi, cu ținte.

Când terminam meciurile, eram plin de sânge! Când am ajuns la Dinamo, am avut primul cizmar special. Aveam 18 ani și atunci îi dădeam magazinerului ceva bănuți și el îmi dădea ghetele lui Pârcălab.

În perioada în care am jucat în cupele europene, am călătorit constant cu autocarul, chiar și câte zece ore pe zi. În același timp, lucram câte 7-8 ore pe zi. Așa a apărut coxartroza. Atât timp cât voi putea, voi continua să lucrez.

S-ar putea să fie necesară operația. Ar fi foarte bine dacă aș putea să mă operez și să continui să fiu alături de echipă. În orice caz, nu mă gândesc să părăsesc fotbalul deocamdată”, povestea recent Mircea Lucescu pentru GSP.